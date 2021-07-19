FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Turnuvası

FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers B Grubu'nda mücadele edecek Erkek Basketbol Milli Takımı, ilk maçında yarın Bulgaristan'la karşı karşıya gelecek.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, Bulgaristan ile TSİ 16.00'da mücadele edecek.

Milliler, 21 Temmuz Çarşamba günü Gürcistan, 22 Temmuz Perşembe günü Polonya ile karşılaşacak. Bir günlük aranın ardından ay-yıldızlı ekip, 24 Temmuz Cumartesi günü Almanya ile 25 Temmuz Pazar günü de Fransa ile oynayacak.