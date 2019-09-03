Son Dakika Haberleri: FIBA 2019 Dünya Kupası: ABD: 93 - Türkiye: 92
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FIBA 2019 Dünya Kupası: ABD: 93 - Türkiye: 92

8 saat önce

A Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında ABD'ye 93-92 mağlup oldu.

FIBA 2019 Dünya Kupası: ABD: 93 - Türkiye: 92, System.String[]

A Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında ABD'ye 93-92 mağlup oldu.


Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 2019 Dünya Kupası'nda ABD, Çekya ve Japonya ile E Grubu'nda yer alan A Milli Takım, ABD ile oynadığı ikinci grup maçını 93-92 kaybetti.


Şanghay Oriental Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF CEO'su Ömer Onan ve TBF yetkilileri de takip etti.


ABD karşısında maça Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Semih Erden beşiyle başlayan milliler, rakibi karşısında mücadelenin ilk yarısını 47-42 geride tamamlarken, normal süre de 81-81 eşitlikle tamamlandı.


A Milli Takım'da Ersan İlyasova 23 sayı, 14 ribaunt, Melih Mahmutoğlu 18, Furkan Korkmaz 16, Cedi Osman 15 ve Scottie Vilbekin de 12 sayıyla oynadı.


E Grubu'nda oynanan günün diğer maçında ise Çekya, Japonya'yı 89-76 yendi.


Milli takım 5 Eylül Perşembe günü TSİ 11.30'da Çekya ile grubundaki son maçını oynayacak. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:13 Kaynak: İHA
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