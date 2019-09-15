FIBA 2019 finalinde Arjantin'i yenen İspanya dünya şampiyonu oldu
13 dakika önce
FIBA 2019 finalinde Arjantin'i yenen İspanya dünya şampiyonu oldu
Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin'i 95-75 yenerek dünya şampiyonu oldu.
Ayrıntılar geliyor...
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 05:30
Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya! Jose Mourinho: Fatih Terim ile çok iyi arkadaşlığım var Kayserispor Başkan Yardımcısı Uyar: Bülent Korkmaz, Galatasaray kültüründen geliyor Türkiye Rallisi'nin galibi Sebastian Ogier