Son Dakika Haberleri: FIBA 2019 finalinde Arjantin'i yenen İspanya dünya şampiyonu oldu
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FIBA 2019 finalinde Arjantin'i yenen İspanya dünya şampiyonu oldu

13 dakika önce

FIBA 2019 finalinde Arjantin'i yenen İspanya dünya şampiyonu oldu

FIBA 2019 finalinde Arjantin'i yenen İspanya dünya şampiyonu oldu, System.String[]

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin'i 95-75 yenerek dünya şampiyonu oldu.


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Arjantin, İspanya, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 05:30 
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