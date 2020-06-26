FIBA, 2020 resmi basketbol kurallarını yayımladı - Son Dakika

FIBA, 2020 resmi basketbol kurallarını yayımladı

Teknik Komisyon tarafından ileri sürülen ve Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Merkez Kurulu tarafından Mart 2020'de onaylanan değişikliklerin ardından FIBA, 2020 resmi basketbol kurallarını yayımladı.

Teknik Komisyon tarafından ileri sürülen ve Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Merkez Kurulu tarafından Mart 2020'de onaylanan değişikliklerin ardından FIBA, 2020 resmi basketbol kurallarını yayımladı. Yeni kurallar 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

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Teknik Komisyon tarafından ileri sürülen ve FIBA Merkez Kurulu tarafından Mart 2020'de onaylanan değişikliklerin ardından FIBA, 2020 resmi basketbol kurallarını yayımladı. Yeni kurallar 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.


Yeni kurallardaki ana değişiklikler şu şekilde:


Oyuncu silindirinin tanımı


Çift faulün tanımı


Hızlı hücumlarda sportmenlik dışı faulün tanımı


Masa görevlilerinin görevlerinin tanımı (sayı tabelası ve zamanlayıcı)


Anında tekrar oynatma sistemi kullanım ve raporlama protokolü


FIBA onaylı basketbol ekipmanının özellikleri


FIBA Teknik Komisyonu Başkanı Patrick Hunt, "FIBA Merkez Kurulu tarafından onaylanan bu kural değişiklikleri basketbolun standardını ve kalitesini yükseltmek için tasarlandı. Önerileri incelemeleri için teknik komisyona sunmadan önceki süreçte; FIBA Oyuncu Komisyonu, Dünya Basketbol Antrenörleri Birliği (WABC), FIBA Müsabakalar Komisyonu ve Kurallar Danışma Grubu (RAG) arasındaki çok olumlu ve yapıcı iş birliğine teşekkür ediyoruz" dedi.


Değişiklik süreci sırasında antrenörler, oyuncular, NBA ve NCAA temsilcileri de dahil olmak üzere paydaşların tümü kural değişikliklerinin analizine dahil edildi. - İSTANBUL

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor FIBA, 2020 resmi basketbol kurallarını yayımladı - Son Dakika Spor
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