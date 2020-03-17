FIBA, 2020 Tokyo Olimpiyatları kura çekimi ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor FIBA, 2020 Tokyo Olimpiyatları kura çekimi ertelendi - Son Dakika Spor

FIBA, 2020 Tokyo Olimpiyatları kura çekimi ertelendi

6 saat önce

FIBA'nın Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Kovid-19 salgını ile ilgili son gelişmeleri takiben, 20 Mart'ta İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleşecek Tokyo 2020 Olimpiyatları kadın ve erkek basketbol turnuvalarının kura çekimi ileri bir tarihe ertelendi.

FIBA, 2020 Tokyo Olimpiyatları kura çekimi ertelendi, System.String[]

FIBA'nın Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Kovid-19 salgını ile ilgili son gelişmeleri takiben, 20 Mart'ta İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleşecek Tokyo 2020 Olimpiyatları kadın ve erkek basketbol turnuvalarının kura çekimi ileri bir tarihe ertelendi. Tarih henüz belli değil." denildi.

Twitter, İsviçre, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:39 
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