FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 74 - Litvanya: 51

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu ikinci hafta maçında Mersin'de Litvanya'yı konuk eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, rakibini 74-51 mağlup etti.



Gruptaki ilk maçında Sırbistan'a deplasmanda 59-56 mağlup olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda, ilk maçında Arnavutluk'u 108-43 gibi farklı skorla yenen Litvanya'yı konuk etti. Karşılaşmanın başında üstünlüğünü ortaya koyan milliler, özellikle Quanitra, Pelin ve Gizem'in isabetli atışlarıyla ilk periyodu 4 sayı önde geçerken, ilk yarıyı da Ayşegül'ün kaydettiği 3 sayılık atışlarla 7 sayı önde kapattı.



İkinci yarıya da hızlı başlayan milliler, 3. periyotta farkı 16 sayıya kadar çıkarırken, karşılaşmayı 74-51 farklı kazandı.



Salon: Servet Tazegül



Hakemler: Janusz Calik xxx, Zdenko Tomasovic xxx, Blaz Zupancic xxx



Türkiye: Olcay Çakır xxx 4, Tuğçe Canıtez xxx 11, Quanitra Hollingsworth xxx 14, Gizem Yavuz xxx 7, Merve Aydın xx 1, Ayşegül Günay Aladağ xxx 11, Cansu Koksal xxx 5, Meltem Avcı xx, Pelin Bilgiç xxx 8, Kübra Erat xx 3, Tilbe Şenyürek xx 2, Esra Ural Topuz xx 8



Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu



Litvanya: Kamile Nacickaite xx, Santa Baltkojiene xx 3, Gintare Petronyte xx 10, Gabija Meskonyte xx 6, Laura Miskiniene xx 6, Gabriele Sulske xx 9, Monika Grigalauskyte xx, Laura Juskaite xxx 13, Giedre Labuckiene xx, Mante Kvederaviciüte x 2, Egle Siksniüte x 2



Başantrenör: Mantas Semius



1. Periyot: 21-17 (Türkiye lehine)



Devre: 38-31 (Türkiye lehine)



3. Periyot: 60-44 (Türkiye lehine)



5. Faulle çıkan: Quanitra Hollingsworth (Türkiye) - MERSİN