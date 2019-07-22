Son Dakika Haberleri: FIBA 2021 EuroBasket Elemeleri'nde fikstür açıklandı
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FIBA 2021 EuroBasket Elemeleri'nde fikstür açıklandı

1 saat önce

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar ve Erkekler Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) 2021 Elemeleri'nin kura çekiminin gerçekleşmesinin ardından maç programları belli oldu.

FIBA 2021 EuroBasket Elemeleri'nde fikstür açıklandı, System.String[]

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar ve Erkekler Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) 2021 Elemeleri'nin kura çekiminin gerçekleşmesinin ardından maç programları belli oldu.
FIBA 2021 EuroBasket Elemeleri'nde Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk ile E Grubu'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın programı şu şekilde:
İLK PENCERE
14 Kasım 2019 Sırbistan - Türkiye
17 Kasım 2019 Türkiye - Litvanya
İKİNCİ PENCERE
12 Kasım 2020 Türkiye - Arnavutluk
15 Kasım 2020 Türkiye - Sırbistan
ÜÇÜNCÜ PENCERE
4 Şubat 2021 Litvanya - Türkiye
7 Şubat 2021 Arnavutluk - Türkiye
Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile D Grubu'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın programı ise şöyle;
İLK PENCERE
21 Şubat 2020 Türkiye - Hollanda
24 Şubat 2020 İsveç - Türkiye
İKİNCİ PENCERE
26 Kasım 2020 Hırvatistan - Türkiye
29 Kasım 2020 Hollanda - Türkiye
ÜÇÜNCÜ PENCERE
19 Şubat 2021 Türkiye - İsveç
22 Şubat 2021 Türkiye - Hırvatistan


basketbol, Avrupa, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:57 Kaynak: DHA
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