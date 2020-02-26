FIBA 2021 EuroBasket Elemeleri'ne Türk taraftarlardan yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Spor FIBA 2021 EuroBasket Elemeleri'ne Türk taraftarlardan yoğun ilgi - Son Dakika Spor

FIBA 2021 EuroBasket Elemeleri'ne Türk taraftarlardan yoğun ilgi

6 saat önce

Türk basketbolseverler, A Milli Takım'ın Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) Elemeleri'nde oynadığı maçlara büyük ilgi gösterdi.

FIBA 2021 EuroBasket Elemeleri'ne Türk taraftarlardan yoğun ilgi, System.String[]

Türk basketbolseverler, A Milli Takım'ın Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) Elemeleri'nde oynadığı maçlara büyük ilgi gösterdi.

D Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında Hollanda'ya 72-65, ikinci maçında deplasmanda İsveç'e 87-80 yenilerek elemelere istediği gibi başlayamasa da Türk sporseverler iki mücadelede de milli takımı yalnız bırakmadı.

Ay-yıldızlıların Ankara'daki sınavını 9 bin 563, deplasmandaki İsveç maçını ise 11 bin 390 kişi tribünden takip etti. Stockholm'deki karşılaşmada salonun yarısına yakınını Türk taraftarlar doldurdu.

Elemelerdeki toplam 16 maçta salonlardaki ortalama seyirci sayısı 5 bin 500'e ulaşırken, doluluk oranı yüzde 80'in üzerine çıktı.

İsveç-Türkiye karşılaşması, elemelerde en fazla sporseverin izlediği maç olurken, 11 bin kişinin tribünden izlediği Polonya- İsrail mücadelesi ikinci sırada yer aldı. Letonya-Bosna Hersek maçında ise 10 bin 100 kişi tribünleri doldurdu.

basketbol, Avrupa, İsveç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs (Covid-19) İtalya'dan Avrupa'ya yayılıyor
İngiltere'de toplu koronavirüs testleri yapılacak Dorukhan Toköz, Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalamayacak Avrupa kupalarından men edilen Manchester City, CAS'a başvurdu

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 21:19:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: FIBA 2021 EuroBasket Elemeleri'ne Türk taraftarlardan yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]