FIBA 2021 EuroBasket Elemeleri'ne Türk taraftarlardan yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Spor FIBA 2021 EuroBasket Elemeleri'ne Türk taraftarlardan yoğun ilgi - Son Dakika Spor

FIBA 2021 EuroBasket Elemeleri'ne Türk taraftarlardan yoğun ilgi

6 saat önce

D Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında Hollanda'ya 72-65, ikinci maçında deplasmanda İsveç'e 87-80 yenilerek elemelere istediği gibi başlayamasa da Türk sporseverler iki mücadelede de milli takımı yalnız bırakmadı.

FIBA 2021 EuroBasket Elemeleri'ne Türk taraftarlardan yoğun ilgi, System.String[]

D Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında Hollanda'ya 72-65, ikinci maçında deplasmanda İsveç'e 87-80 yenilerek elemelere istediği gibi başlayamasa da Türk sporseverler iki mücadelede de milli takımı yalnız bırakmadı.


Ay-yıldızlıların Ankara'daki sınavını 9 bin 563, deplasmandaki İsveç maçını ise 11 bin 390 kişi tribünden takip etti. Stockholm'deki karşılaşmada salonun yarısına yakınını Türk taraftarlar doldurdu.


Elemelerdeki toplam 16 maçta salonlardaki ortalama seyirci sayısı 5 bin 500'e ulaşırken, doluluk oranı yüzde 80'in üzerine çıktı.


İsveç-Türkiye karşılaşması, elemelerde en fazla sporseverin izlediği maç olurken, 11 bin kişinin tribünden izlediği Polonya- İsrail mücadelesi ikinci sırada yer aldı. Letonya-Bosna Hersek maçında ise 10 bin 100 kişi tribünleri doldurdu.


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Hollanda, Türkiye, İsveç, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:05 
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