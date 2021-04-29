FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan'la eşleşti.
29.04.2021 15:03
FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan'la eşleşti.
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