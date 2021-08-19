FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin kura çekimi 31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek

Eleme karşılaşmaları, 22 Kasım 2021'de başlayıp, 28 Şubat 2023'te sona erecek. Takımların yer alacağı torbalar ise daha sonra açıklanacak.???????

Oynanacak elemeler müsabakaları sonucunda Avrupa'dan 12 ülke, Endonezya, Japonya ve Filipinler 'de düzenlenecek FIBA 2023 Dünya Kupası'nda oynama hakkı elde edecek.

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