FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin kura çekimi yarın yapılacak

Eleme müsabakaları sonucunda Avrupa'dan 12 ülke, Endonezya, Japonya ve Filipinler 'de düzenlenecek FIBA 2023 Dünya Kupası'nda oynama hakkı elde edecek.

Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor