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FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri - Son Dakika

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri

31.08.2021 15:59
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde başarılı olarak kupada yer alacaklarına inandığını söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde başarılı olarak kupada yer alacaklarına inandığını söyledi.

Haluk Yıldırım, A Milli Takım Genel Menajeri Muratcan Güler ve A Erkek Milli Takım Başantrenörü Orhun Ene, ay-yıldızlı takımın elemelerde Yunanistan, Büyük Britanya ve Belarus ile B Grubu'nda yer aldığı kura çekimiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Milli takımlar düzeyinde dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan FIBA Dünya Kupası'nda yer almak istediklerini dile getiren Haluk Yıldırım, "İlk tur B Grubu'nda Yunanistan, Büyük Britanya ve Belarus ile karşılaşacağız. Tüm maçlarımızı kazanarak ikinci tura yükselmek istiyoruz. Elemelerde oynayacağımız müsabakalar kolay olmayacaktır. Grubumuzda yer alan her takımın Dünya Kupası'nda yer almak için büyük bir mücadele ortaya koyacağını düşünüyoruz. Avrupa Ligi ile FIBA arasındaki takvim çakışması devam ediyor. Ancak biz potansiyelimizi ortaya koyarak ülkemizin FIBA 2023 Dünya Kupası'nda yer alacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Muratcan Güler de kuranın hayırlı olmasını dileyerek, "Dünya Kupası elemelerinde her takımın belirli bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Hedefimiz grubumuzu en iyi şekilde tamamlamak ve ikinci tur gruplarının ardından da Dünya Kupası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek olacak. Bu hedeflerimizi gerçekleştireceğimize inancımız tam." diye konuştu.

Orhun Ene ise FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yer alan 32 takımdan 12'sinin kupaya katılma hakkı elde edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Buradan çıktıktan sonra bir grup daha var. Bizim için ilk hedef, diğer gruptan da istediğimiz sonuçları alıp Dünya Kupası'na katılmak. Önceliğimiz en iyi kadroyu sahaya çıkarabilmek olacak. Avrupa Ligi'nde artan maç takvimi ile birlikte bu turnuvada oynayan oyuncu sayımızı ve NBA'deki temsilcilerimizi göz önüne aldığımızda, çok farklı kadrolarla sahaya çıkacağız. Kasım ve şubat sürecinde potansiyeli en yüksek kadronun sahada yer alabilmesi ve bu oyuncuları hazırlamak bizim önceliğimiz. B Milli Takımı'mızla ağustos ayı başında daha geniş bir kadroyla hazırlıklarımızı yapmıştık. Lig maçları başladıktan sonra da kadroyu şekillendirmemiz ve hangi oyuncuların aramızda olup olmayacağını belirlemek için bir zaman oluşacak. Bu süre sonrasında da kadromuz için değerlendirmede bulunacağız."

Dünya Kupası, basketbol, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri - Son Dakika Spor


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