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FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 84 - Büyük Britanya: 67 - Son Dakika

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 84 - Büyük Britanya: 67

28.11.2021 21:12
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 84 - Büyük Britanya: 67

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Büyük Britanya'yı 84-67'lik skorla mağlup etti.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Büyük Britanya'yı 84-67'lik skorla mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ademir Zurapovic xx, Martin Horozov xx, Zdravko Rutesic xx

Türkiye: Tolga Geçim x, Şehmus Hazer xxx 7, Samet Geyik xx 2, Doğuş Özdemiroğlu x 1, Buğrahan Tuncer xxx 17, Metecan Birsen xxx 11, Furkan Haltalı xx 7, Sadık Emir Kabaca x, Shane Larkin xxx 22, Melih Mahmutoğlu xxx 9, Berk Uğurlu x, Muhsin Yaşar xxx 8

Başantrenör: Orhun Ene

Büyük Britanya: Dan Clark xxx 17, Teddy Okereafor xx 4, Gabriel Olaseni xxx 15, Tarik Phillip xx 14, Carl Wheatle xx, Kavell Bigby-Williams x, Ashley Hamilton x 7, Benjamin Mockford x 3, Dwayne Lautier-Ogunleye x 5

Başantrenör: Marc Steutel

1. Periyot: 16-23 (Büyük Britanya lehine)

Devre: 37-37

3. Periyot: 60-54 (Türkiye lehine)

(Oğuzhan Ort/İHA)

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 84 - Büyük Britanya: 67
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 84 - Büyük Britanya: 67
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 84 - Büyük Britanya: 67
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 84 - Büyük Britanya: 67
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 84 - Büyük Britanya: 67
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 84 - Büyük Britanya: 67
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 84 - Büyük Britanya: 67

Büyük Britanya, Dünya Kupası, Sinan Erdem, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 84 - Büyük Britanya: 67 - Son Dakika


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SON DAKİKA: FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 84 - Büyük Britanya: 67 - Son Dakika
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