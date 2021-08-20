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FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gruplar belli oldu - Son Dakika

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gruplar belli oldu

20.08.2021 13:44
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gruplar belli oldu, System.String[]

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gruplar belli olurken, A Milli Kadın Basketbol Takımı D Grubu'nda yer aldı.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gruplar belli olurken, A Milli Kadın Basketbol Takımı D Grubu'nda yer aldı. Millilerin gruptaki rakipleri ise Slovenya, Polonya ve Arnavautluk oldu.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri kura çekimi Almanya'nın Freising kentinde düzenlendi. Kura çekimine 1. torbadan dahil olan milliler, Slovenya, Polonya ve Arnavutluk ile birlikte D Grubu'nda yer aldı. A Kadın Milli Takım Menajeri Yasemin Horasan da kura çekimine Türkiye'yi temsilen katıldı.

HALUK YILDIRIM: "AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA YER ALMAK İSTİYORUZ"

TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, "FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda son iki turnuvada istediğimiz sonuçları elde edemedik. İlk amacımız 2023 yılında düzenlenecek organizasyonda da yer almak olacak. Sonrasında da basketbolseverlere şampiyonada daha mücadeleci ve daha iyi sonuçlar alan bir milli takım izlettirmeyi hedefliyoruz. Biz bu dönemde hem istediğimiz yapıyı oturtmak hem de başarılı sonuçlar almak istiyoruz. Bu hedeflerimize ulaşabilecek potansiyele de sahibiz" dedi.

YASEMİN HORASAN: "GÜCÜMÜZÜN VE YETENEKLERİMİZİN BİLİNCİNDEYİZ"

A Kadın Milli Takım Menajeri Yasemin Horasan, "2023 yılında düzenlenecek FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılmak için eleme müsabakaları oynayacağız. Dengeli bir grubumuz bulunuyor. Pandemi döneminin devam ettiğini de düşünürsek; oyuncularımızın sağlıklı kalması bizler için çok önemli. Tüm takımlar eleme gruplarına önemli hedeflerle katılım sağlıyor. Biz de jenerasyon geçişinde olsak bile gücümüzün ve yeteneklerimizin bilincindeyiz. Bu kapsamda oynayacağımız maçlar sonucunda Avrupa Şampiyonası'nda yer alacağımıza inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

CEYHUN YILDIZOĞLU: "KARARLILIĞIMIZI GÖSTERMELİYİZ"

A Kadın Milli Takım Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, "FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Slovenya, Polonya ve Arnavutluk ile gruptan çıkmak için zorlu bir mücadele vereceğiz. Grubumuzda bulunan rakiplerin hepsine saygı duyuyoruz. Oynayacağımız pencere müsabakalarında takım olarak göstereceğimiz kararlılık çok önemli olacak. Oyuncu havuzumuzda bulunan her ismin milli takım ruhunu hissederek, geri adım atmadan, akıllı bir şekilde mücadele edeceğine yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

38 ülkenin katıldığı kura çekimi ile 4'er takımdan oluşan 8 grup ve 3'er takımdan oluşan 2 grup belirlendi. Gruplarında ilk sırayı alan takımlar ve 4 adet en iyi ikinci takım 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

Kura çekiminin ardından oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu: Belçika, Bosna Hersek, Almanya, Kuzey Makedonya

B Grubu: Fransa, Ukrayna, Litvanya, Finlandiya

C Grubu: İspanya, Macaristan, Romanya, İzlanda

D Grubu: Türkiye, Slovenya, Polonya, Arnavutluk

E Grubu: Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan

F Grubu: Rusya, Karadağ, Danimarka, Avusturya

G Grubu: Yunanistan, Büyük Britanya, Portekiz, Estonya

H Grubu: İtalya, Slovakya, Lüksemburg, İsviçre

I Grubu: Belarus, Çekya, Hollanda, İrlanda

J Grubu: İsveç, Letonya, İsrail

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme karşılaşmaları üç adet pencerede oynanacak. İlk pencere 11-14 Kasım 2021 tarihleri arasında, ikinci pencere 24-27 Kasım 2022 tarihleri arasında, üçüncü pencere de 24-27 Şubat 2023 tarihlerinde düzenlenecek.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, İsrail ve Slovenya'nın ev sahipliğinde organize edilecek. Turnuvada grup maçlarının İsrail'in Tel Aviv ve Slovenya'nın Koper ile Celje şehirlerinde gerçekleştirileceği açıklanırken, grup maçlarının ardından eleme turu müsabakaları ise Slovenya'nın başkenti Ljubljana kentinde oynanacak.

(İHA)

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gruplar belli oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gruplar belli oldu - Son Dakika


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