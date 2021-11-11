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FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 - Türkiye: 78 - Son Dakika

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 - Türkiye: 78

11.11.2021 22:18
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 - Türkiye: 78

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D grubu ilk maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda karşı karşıya geldiği Slovenya'yı 78-62'lik skorla mağlup etti.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D grubu ilk maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda karşı karşıya geldiği Slovenya'yı 78-62'lik skorla mağlup etti.

Salon: Kodeljevo

Hakemler: Alexandre Deman xx, Mihkel Manniste xx, Alin Faur xx

Slovenya: Oblak xxx 21, Baric xx 4, Friskovec xx 4, Gorsic xx 8, Jakovina xx 8, Debeljak xx 6, Jelenc, Kroselj xx 8, Senicar xx 3

Türkiye: Merve Aydın xx 10, Pelin Bilgiç xx 10, Bahar Çağla Ökten xx 10, Stokes xx 11, Olcay Çakır Turgut xxx 16, Göksen Fıtık xx 3, Tuğçe Canıtez xx 4, Şerife Alperi Onar xx 5, Esra Ural Topuz xx 4, Melis Gülcan xx 4, Manolya Kurtulmuş xx 1, Sevgi Uzun

1. Periyot: 14-27

Devre: 20-46

3. Periyot: 38-64

-İHA-

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 - Türkiye: 78
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 - Türkiye: 78
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 - Türkiye: 78
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 - Türkiye: 78
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 - Türkiye: 78
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 - Türkiye: 78
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 - Türkiye: 78
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 - Türkiye: 78
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 - Türkiye: 78
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 - Türkiye: 78
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 - Türkiye: 78
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 - Türkiye: 78
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 - Türkiye: 78
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 - Türkiye: 78
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 - Türkiye: 78
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 - Türkiye: 78
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 - Türkiye: 78
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 - Türkiye: 78
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 - Türkiye: 78
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 - Türkiye: 78

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası, Slovenya, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 - Türkiye: 78 - Son Dakika


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SON DAKİKA: FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 - Türkiye: 78 - Son Dakika
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