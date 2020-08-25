FIBA 3x3 basketbol milli takım müsabakaları iptal edildi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 3x3 basketbolda milli takım müsabakalarını iptal etti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, FIBA'nın 21 Ağustos'ta, 3x3 basketbol milli takım müsabakalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmesi gerektiğini duyurduğu hatırlatıldı.

FIBA 3x3 Asya Kupası, FIBA 3x3 Avrupa Kupası, FIBA 3x3 Afrika Kupası, FIBA 3x3 23 Yaş Altı Dünya Kupası ve FIBA 3x3 18 Yaş Altı Dünya Kupası'nın iptal edildiği bildirildi.

FIBA'nın koronavirüs ile ilgili durumu günlük olarak izlemeye ve FIBA müsabakaları ile ilgili diğer güncellemeleri düzenli olarak duyurmaya devam edeceği kaydedildi.