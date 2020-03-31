FIBA, 3x3 Dünya Turu'nun sezon takvimi güncellendi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 3x3 Doha, Manila, Chengdu, Meksiko ve Utsunomiya Masters turnuvalarının yeniden planlandığını duyurdu.

FIBA'dan yapılan açıklamada, 3x3 Dünya Turu 2020 sezonundaki ilk 5 turnuvası Doha, Meksiko ve Utsunomiya Masters'ın başlangıçta planlandığı gibi gerçekleşmeyeceği, Manila ve Chengdu Masters turnuvalarının ise sırasıyla 15-16 Ağustos ve 17-18 Ekim tarihleri arasında yapılmasının planladığı belirtildi.

Doha, Meksiko ve Utsunomiya Masters turnuvalarının yapılacağı tarihlerin ileriki bir zamanda ilan edileceği aktarıldı.

FIBA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 13 Mart'ta bütün organizasyonlarını askıya almıştı.