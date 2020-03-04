FIBA 3x3 Olimpiyat Oyunları Elemeleri Koronavirüs nedeniyle ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor FIBA 3x3 Olimpiyat Oyunları Elemeleri Koronavirüs nedeniyle ertelendi - Son Dakika Spor

FIBA 3x3 Olimpiyat Oyunları Elemeleri Koronavirüs nedeniyle ertelendi

6 saat önce

FIBA tarafından yapılan açıklamaya göre, bu turnuvanın 24 -26 Nisan tarihlerinde Macaristan'da oynanması planlanan FIBA 3x3 Üniversite Olimpiyat Elemeleri Turnuvası'ndan önce yapılması gerekliliğini de göz önünde bulundurarak, bu koşullar altında Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile yakın iş...

FIBA 3x3 Olimpiyat Oyunları Elemeleri Koronavirüs nedeniyle ertelendi, System.String[]

FIBA tarafından yapılan açıklamaya göre, bu turnuvanın 24 -26 Nisan tarihlerinde Macaristan'da oynanması planlanan FIBA 3x3 Üniversite Olimpiyat Elemeleri Turnuvası'ndan önce yapılması gerekliliğini de göz önünde bulundurarak, bu koşullar altında Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile yakın iş birliği içinde mümkün olan en iyi çözümü bulmak için çalışıldığı ifade edildi.


Erkekler kategorisinde Türkiye'nin de katılacağı FIBA 3x3 Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde, erkekler ve kadınlarda 20'şer olmak üzere, toplamda 40 ülke mücadele edeceği duyurulmuştu.


Öte yandan FIBA, Koronavirüs sebebiyle, FIBA 3x3 Asya Kupası'nın başka bir tarihe alındığını, FIBA 16 Yaş Altı Asya Şampiyonası'nın iptal edildiğini ve 13 Mart'ta Senagal'de başlaması planlanan Basketbol Afrika Ligi'nin ilk sezonunun başlangıç tarihinin ertelendiğini duyurdu.


Yapılan açıklamada FIBA'nın durumu yakından izlediği ve gerekli önlemleri almaya devam edeceği belirtildi.

Macaristan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:57 
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