FIBA 3x3 Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ne koronavirüs ertelemesi - Son Dakika
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FIBA 3x3 Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ne koronavirüs ertelemesi

6 saat önce

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ilk defa olimpik spor olarak yer alacak 3x3 basketbolun 18-22 Mart 2020 tarihlerinde, Hindistan'ın Bengaluru kentinde gerçekleştirilecek elemeleri, koronavirüs nedeniyle ertelendi.

FIBA 3x3 Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ne koronavirüs ertelemesi, System.String[]

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ilk defa olimpik spor olarak yer alacak 3x3 basketbolun 18- 22 Mart 2020 tarihlerinde, Hindistan'ın Bengaluru kentinde gerçekleştirilecek elemeleri, koronavirüs nedeniyle ertelendi.

FIBA, bu turnuvanın 24-26 Nisan tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanması planlanan FIBA 3x3 Üniversite Olimpiyat Elemeleri Turnuvası'ndan önce yapılması gerekliliğini de göz önünde bulundurarak, bu koşullar altında Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile yakın iş birliği içinde mümkün olan en iyi çözümü bulmak için çalışıyor. Erkekler kategorisinde Türkiye'nin de katılacağı FIBA 3x3 Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde, erkekler ve kadınlarda 20'şer olmak üzere, toplamda 40 ülke mücadele edecek. Öte yandan, FIBA, COVID-19 virüsü sebebiyle, FIBA 3x3 Asya Kupası'nın başka bir tarihe alındığını, FIBA 16 Yaş Altı Asya Şampiyonası'nın iptal edildiğini ve 13 Mart'ta Senagal'de başlaması planlanan Basketbol Afrika Ligi'nin ilk sezonunun başlangıç tarihinin ertelendiğini duyurdu.Yapılan açıklamada, FIBA'nın durumu yakından izlediği ve gerekli önlemleri almaya devam edeceği belirtildi.


Hindistan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:39 Kaynak: DHA
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