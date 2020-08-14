FIBA 3x3 sıralamaları Nisan 2021'e kadar aynı kalacak

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 1 Nisan 2020'de dondurulan tüm FIBA 3x3 basketbol sıralamaları, aksi yönde bir açıklama gelmedikçe, önümüzdeki yıl düzenlenecek olimpiyat oyunları katılımını ve elemelerini etkilememesi için 1 Nisan 2021'e kadar değiştirilmeyecek.

FIBA 3x3 basketbol sıralamaları, aksi yönde bir açıklama gelmedikçe, önümüzdeki yıl düzenlenecek olimpiyat oyunları katılımını ve elemelerini etkilememesi için 1 Nisan 2021'e kadar değiştirilmeyecek. Nisan 2020'den bu yana herhangi bir oyuncunun sıralama puanı silinmedi ya da oyuncuya ekstra puan eklenmedi. FIBA, 9 Haziran'dan bu yana tüm karşılaşmalar üzerindeki kısıtlamaları askıya almış olsa da; bazı oyuncular, takımlar ve federasyonlar halen resmi FIBA 3x3 organizasyonlarına katılamamakta ya da ülkesindeki organizasyonların devamını sağlayamamakta. FIBA, sıralama puanlarını 1 Nisan 2021'e kadar dondurarak, öngörülebilir bir geleceğe kadar korona virüs salgını sürecinden muzdarip olmaya devam edecek ülkeleri koruma altına almayı hedeflemekte.

Sıralamanın en üstünde (şu anki sıralama baz alınarak) bulunan federasyonlar 2021'deki milli takım turnuvalarına katılma hakkını elde edebilecek. En iyi 3x3 basketbol oyuncuları ve takımları, 2021 yılında profesyonel turnuvalarda yer almaya devam edebilecek. En iyi 3x3 basketbol oyuncuları, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkına sahip olmaya devam edecek.

1 Nisan 2021'de puanlama sistemi normale döndüğünde, 3 farklı dönem olacak. 31 Mart 2021'e kadar tüm sıralamalar, 1 Nisan 2020'deki sıralama ile tamamen aynı kalacak.

1 Nisan 2021'den 30 Eylül 2021'e kadar tüm oyuncular, normal bir şekilde son 12 ayda kazanılan puanlardan yararlanacak. Geçiş dönemi dolayısıyla, 1 Nisan 2020'deki sıralamanın dondurulmasından önce kazanılan sıralama puanları için 12 aylık bir uzatmadan yararlanacak. 1 Ekim 2021'den itibaren ise sıralamalar, standart şekilde son 12 aya göre hesaplanacak. - İSTANBUL