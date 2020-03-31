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FIBA 3x3 turnuvalarının tarihlerini açıkladı
6 saat önce
FIBA'dan yapılan açıklamada, 3x3 Dünya Turu 2020 sezonundaki ilk 5 turnuvası Doha, Meksiko ve Utsunomiya Masters'ın başlangıçta planlandığı gibi gerçekleşmeyeceği, Manila ve Chengdu Masters turnuvalarının ise sırasıyla 15-16 Ağustos ve 17-18 Ekim tarihleri arasında yapılmasının...
FIBA'dan yapılan açıklamada, 3x3 Dünya Turu 2020 sezonundaki ilk 5 turnuvası Doha, Meksiko ve Utsunomiya Masters'ın başlangıçta planlandığı gibi gerçekleşmeyeceği, Manila ve Chengdu Masters turnuvalarının ise sırasıyla 15-16 Ağustos ve 17-18 Ekim tarihleri arasında yapılmasının planladığı belirtildi.
Doha, Meksiko ve Utsunomiya Masters turnuvalarının yapılacağı tarihlerin ileriki bir zamanda ilan edileceği aktarıldı.
FIBA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 13 Mart'ta bütün organizasyonlarını askıya almıştı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:04
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