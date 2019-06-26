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FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda heyecan başlıyor

2 saat önce

Bu yıl Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda heyecan yarın başlayacak ve 7 Temmuz'daki final maçıyla sona erecek.

FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda heyecan başlıyor, System.String[]
Bu yıl Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda heyecan yarın başlayacak ve 7 Temmuz'daki final maçıyla sona erecek.

37. kez düzenlenecek 2019 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası, 27 Haziran - 7 Temmuz'da Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde organize edilecek. Turnuvada 4 grupta toplam 16 takım olacak. Gruplarını ilk sırada bitiren ekipler direk çeyrek finale çıkarken, ikinci ile üçüncü olan takımlar çapraz eşleşme yapacak ve galipler adlarını çeyrek finale yazdıracak.

İlk İtalya, en son İspanya şampiyon oldu

İlk olarak 1938 yılında İtalya'nın şampiyonluğu ile başlayan turnuvada en çok kupayı 21 kez ile Sovyetler kazandı. Son olarak 2017 yılında organize edilen Avrupa Şampiyonası'nda ise ipi göğüsleyen ekip İspanya oldu. Turnuvada İspanya ve Rusya'nın 3'er, Fransa'nın ise 2 şampiyonluğu bulunuyor.

Milliler iki kez kürsü yaptı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 8. kez mücadele edecek. Milliler, katıldığı turnuvalarda iki kez kürsüye çıktı. Ay-yıldızlılar, 2011 yılında finalde Rusya'ya kaybederek gümüş, 2013 yılında ise Sırbistan'ı mağlup ederek ise üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı.

Avrupa Şampiyonası 7 Temmuz Pazar TSİ 22.30'da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak final mücadelesiyle sona erecek. Turnuvadaki gruplar ise şöyle:

A Grubu: Ukrayna, Büyük Britanya, Letonya, İspanya

B Grubu: İsveç, Fransa, Çekya, Karadağ

C Grubu: Türkiye, Slovenya, İtalya, Macaristan

D Grubu: Belarus, Rusya, Belçika, Sırbistan - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:58 Kaynak: İHA
letonya, sırbistan, basketbol, avrupa, Spor
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