Son Dakika Haberleri: FIBA Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji'nin rakibi Fribourg Olympic
Son Dakika Spor FIBA Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji'nin rakibi Fribourg Olympic - Son Dakika Spor

FIBA Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji'nin rakibi Fribourg Olympic

7 saat önce

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu 4. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, yarın sahasında İsviçre temsilcisi Fribourg Olympic'le karşılaşacak.

FIBA Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji'nin rakibi Fribourg Olympic, System.String[]

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu 4. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, yarın sahasında İsviçre temsilcisi Fribourg Olympic'le karşılaşacak.

BJK Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Grupta yaptığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, ilk hafta mücadelesinde rakibini deplasmanda 76-60 mağlup etmişti.

İsviçre temsilcisinin ise grupta 1 galibiyeti bulunuyor.

İki Romanya ekibini karşı karşıya getirecek grubun diğer mücadelesinde lider CSM CSU Oradea, deplasmanda BC CSU Sibiu'yu yener, Bahçeşehir Koleji de Fribourg Olympic'i mağlup ederse İstanbul ekibi üst tura çıkmayı garantileyecek.

basketbol, İsviçre, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:54 Kaynak: AA
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