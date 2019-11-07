Son Dakika Haberleri: FIBA Avrupa Kupası'nda ilk devre tamamlandı! Temsilcilerimiz...
Son Dakika Spor FIBA Avrupa Kupası'nda ilk devre tamamlandı! Temsilcilerimiz...

FIBA Avrupa Kupası'nda ilk devre tamamlandı! Temsilcilerimiz...

7 saat önce

İlk turda 8 grupta 32 takımın yer aldığı FIBA Avrupa Kupası'nda dünkü üçüncü hafta maçlarıyla ilk devre sona erdi.

FIBA Avrupa Kupası'nda ilk devre tamamlandı! Temsilcilerimiz..., System.String[]

İlk turda 8 grupta 32 takımın yer aldığı FIBA Avrupa Kupası'nda dünkü üçüncü hafta maçlarıyla ilk devre sona erdi.


Türk temsilcilerinden D Grubu'nda yer alan Bahçeşehir Koleji, Romanya deplasmanında CSU Sibiu'u 83-81 yenerken, E Grubu'ndaki Pınar Karşıyaka da Belçika'da Phoneix Brüksel'i 79-66 mağlup etti.


İlk 3 maçın ardından 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan iki takım da gruplarında averajla 2. sırada yer alıyor.


- Namağlup yoluna devam edenler


Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayacak 16 ekip ikinci turda 4 gruba ayrılacak.


Organizasyonda 6 takım yoluna namağlup devam ediyor.


A Grubu'nda Benfica (Portekiz), B Grubu'nda Ironi Ness Ziona (İsrail), C Grubu'nda Ventspils (Letonya), D Grubu'nda CSM CSU Oradea (Romanya), F Grubu'nda Tsmoki-Minsk (Belarus) ve H Grubu'nda Egis Kormend (Macaristan) yoluna namağlup devam ediyor.


Sonuçlar ve puan durumu


Gruplarda üçüncü haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 12-13 Kasım'da oynanacak dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:


- A Grubu


PVSK Veolia (Macaristan)-ZZ Leiden (Hollanda): 87-77


Benfica (Portekiz)-Inter Bratislava (Slovakya): 77-68


PVSK Veolia-Inter Bratislava


ZZ Leiden-Benfica


- B Grubu


Keravnos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Kapfenberg Bulls (Avusturya): 76-70


Ironi Ness Ziona (İsrail)-Landstede Hammers (Hollanda): 92-90


Ironi Ness Ziona-Kapfenberg Bulls


Landstede Hammers-Keravnos


- C Grubu


Ventspils (Letonya)-Sigal Priştine (Kosova): 104-84


medi Bayreuth (Almanya)-Apoel Nicosia (Kıbrıs Rum Kesimi): 112-68


Apoel Nicosia-Sigal Priştine


medi Bayreuth-Ventspils


- D Grubu


BC CSU Sibiu (Romanya)-Bahçeşehir Koleji: 81-83


Fribourg Olympic (İsviçre)-CSM CSU Oradea (Romanya): 60-79


Bahçeşehir Koleji-Fribourg Olympic


BC CSU Sibiu-CSM CSU Oradea


- E Grubu


Phoenix Brüksel (Belçika)-Pınar Karşıyaka: 66-79


Spirou Basket (Belçika)-Donar (Hollanda): 87-56


Pınar Karşıyaka-Spirou Basket


Phoenix Brüksel-Donar


- F Grubu


Kiev Basket (Ukrayna)-Tsmoki-Minsk (Belarus): 74-99


Levski Lukoil (Bulgaristan)- Dnipro (Ukrayna): 85-78


Levski Lukoil-Tsmoki-Minsk


Dnipro-Kiev Basket


- G Grubu


Sodertalje (İsveç)-Balkan (Bulgaristan): 93-83


Enisey Krasnoyarsk (Rusya)-U-BT Cluj Napoca (Romanya): 97-87


Enisey-Balkan


U-BT Cluj-Sodertalje


- H Grubu


Egis Kormend (Macaristan)-Kataja (Finlandiya): 81-75


Legia Varşova (Polonya)-Bakken Bears (Danimarka): 83-84


Kataja-Legia Varşova


Egs Kormend-Bakken Bears

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Macaristan, Belçika, Romanya, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray Avrupa'da 47 yıl sonra en farklı ikinci mağlubiyetini aldı!
Erdoğan'ın Macaristan ziyaretinden dikkat çeken fotoğraflar! Tuna Nehri'ni incelediler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da açıkladı: Bağdadi'nin yakın çevresinden 13 kişi elimizde NATO'dan Türkiye açıklaması: Avrupa'nın güvenliğinin sağlanmasında kritik öneme sahip

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 19:59:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FIBA Avrupa Kupası'nda ilk devre tamamlandı! Temsilcilerimiz...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]