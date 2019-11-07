FIBA Avrupa Kupası'nda ilk devre tamamlandı! Temsilcilerimiz...

İlk turda 8 grupta 32 takımın yer aldığı FIBA Avrupa Kupası'nda dünkü üçüncü hafta maçlarıyla ilk devre sona erdi.



Türk temsilcilerinden D Grubu'nda yer alan Bahçeşehir Koleji, Romanya deplasmanında CSU Sibiu'u 83-81 yenerken, E Grubu'ndaki Pınar Karşıyaka da Belçika'da Phoneix Brüksel'i 79-66 mağlup etti.



İlk 3 maçın ardından 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan iki takım da gruplarında averajla 2. sırada yer alıyor.



- Namağlup yoluna devam edenler



Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayacak 16 ekip ikinci turda 4 gruba ayrılacak.



Organizasyonda 6 takım yoluna namağlup devam ediyor.



A Grubu'nda Benfica (Portekiz), B Grubu'nda Ironi Ness Ziona (İsrail), C Grubu'nda Ventspils (Letonya), D Grubu'nda CSM CSU Oradea (Romanya), F Grubu'nda Tsmoki-Minsk (Belarus) ve H Grubu'nda Egis Kormend (Macaristan) yoluna namağlup devam ediyor.



Sonuçlar ve puan durumu



Gruplarda üçüncü haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 12-13 Kasım'da oynanacak dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:



- A Grubu



PVSK Veolia (Macaristan)-ZZ Leiden (Hollanda): 87-77



Benfica (Portekiz)-Inter Bratislava (Slovakya): 77-68



PVSK Veolia-Inter Bratislava



ZZ Leiden-Benfica



- B Grubu



Keravnos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Kapfenberg Bulls (Avusturya): 76-70



Ironi Ness Ziona (İsrail)-Landstede Hammers (Hollanda): 92-90



Ironi Ness Ziona-Kapfenberg Bulls



Landstede Hammers-Keravnos



- C Grubu



Ventspils (Letonya)-Sigal Priştine (Kosova): 104-84



medi Bayreuth (Almanya)-Apoel Nicosia (Kıbrıs Rum Kesimi): 112-68



Apoel Nicosia-Sigal Priştine



medi Bayreuth-Ventspils



- D Grubu



BC CSU Sibiu (Romanya)-Bahçeşehir Koleji: 81-83



Fribourg Olympic (İsviçre)-CSM CSU Oradea (Romanya): 60-79



Bahçeşehir Koleji-Fribourg Olympic



BC CSU Sibiu-CSM CSU Oradea



- E Grubu



Phoenix Brüksel (Belçika)-Pınar Karşıyaka: 66-79



Spirou Basket (Belçika)-Donar (Hollanda): 87-56



Pınar Karşıyaka-Spirou Basket



Phoenix Brüksel-Donar



- F Grubu



Kiev Basket (Ukrayna)-Tsmoki-Minsk (Belarus): 74-99



Levski Lukoil (Bulgaristan)- Dnipro (Ukrayna): 85-78



Levski Lukoil-Tsmoki-Minsk



Dnipro-Kiev Basket



- G Grubu



Sodertalje (İsveç)-Balkan (Bulgaristan): 93-83



Enisey Krasnoyarsk (Rusya)-U-BT Cluj Napoca (Romanya): 97-87



Enisey-Balkan



U-BT Cluj-Sodertalje



- H Grubu



Egis Kormend (Macaristan)-Kataja (Finlandiya): 81-75



Legia Varşova (Polonya)-Bakken Bears (Danimarka): 83-84



Kataja-Legia Varşova



Egs Kormend-Bakken Bears

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