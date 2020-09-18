FIBA Avrupa Kurulu, Kadınlar Euroleague 2020-21 sezonu format değişikliğini onayladı

Avrupa'daki epidemiyolojik durumu değerlendirerek, turnuvanın paydaşlarına danışan Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Kurulu, Kadınlar Euroleague 2020-2021 sezonu için format değişikliğini onayladı.

FIBA Avrupa Yönetim Kurulu belirlenen formatı ve Kadınlar Euroleague 2020-2021 sezonu yönetmeliklerinde yapılan tüm ilgili değişiklikleri onaylamadan önce, daha sonra kulüplere ve ulusal federasyonlarına danışılan birçok seçenek geliştirdi ve format içlerinden seçildi. FIBA Avrupa Yönetim Kurulu'nun onayladığı formata göre:

Elemeler 28 veya 29 Ekim 2020'de tek maç üzerinden, tek bir merkezde oynanacak

Normal sezon yeni ve daha kısa formatıyla dörderli dört grupta oynanacak.

Normal sezon gruplarının her biri, iki ayrı merkezde oynanacak. Gruplarda yer alan her kulüp her merkezde üç maç olmak üzere toplamda 6 normal sezon maçı oynayacak.

Normal sezonun ilk merkezindeki grup maçları 29 Kasım - 5 Aralık 2020, ikinci merkezindeki grup maçları ise 17-23 Ocak 2021 tarihlerinde oynanacak.

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselirken, üçüncü sırada bitiren takımlar, takvim kısıtlamaları nedeniyle, Kadınlar Avrupa Kupası'na (Eurocup) katılamayacak.

Çeyrek finaller, ayrı bir merkezde, iki grupta iki maç üzerinden oynanacak ve kazananlar Dörtlü Final'e yükselecek.

Çeyrek finaller 14-20 Mart 2021 tarihlerinde oynanacak.

Yeni müsabaka formatına uyum sağlamak için, sekiz kulüpten oluşan iki grup Kadınlar EuroLeague kurasındaki sıralamaya göre yeniden düzenlendi. Mevcut sekiz takımlık gruplarda 1, 4, 5 ve 8'inci sırada yer alan kulüpler; 2, 3, 6 ve 7 numaralı kulüplerle eşleşecek şekilde bir araya getirildi.

Kadınlar Euroleague'de gruplar şu şekilde:

Grup 1: Dynamo Kursk (Rusya), Nadezhda (Rusya), Perfumerias Avenida (İspanya), DVTK Miskolc (Macaristan)/ İzmit Belediyespor eşleşmesinin galibi

Grup 2: ZVVZ USK Prag (Çekya), Fenerbahçe, LDLC Asvel Feminin (Fransa), VBW Arka Gdynia (Polonya)

Grup 3: UMMC Ekaterinburg (Rusya), Famila Schio (İtalya), TTT Riga (Letonya), Spar Girona (İspanya)/ ACS Sepsi (Romanya) eşleşmesinin galibi

Grup 4: Sopron Basket (Macaristan), Bourges Basket (Fransa), Galatasaray, Basket Landes (Fransa) - İSTANBUL