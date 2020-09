FIBA Avrupa Yönetim Kurulu kararları açıklandı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Yönetim Kurulu'nun 2019-2023 yılları arasındaki görev döneminin 8'inci toplantısı, video konferans yoluyla gerçekleştirildi. Kurul, koronavirüs salgınının Avrupa'daki basketbol operasyonları üzerinde süren etkilerini ve Avrupa kulüp müsabakalarında 2020-21 sezonuna etkilerini tartıştı.

FIBA Avrupa Yönetim Kurulu'nun video konferans yoluyla gerçekleştirdiği toplantıda, bir an önce müsabakalara devam edilmesinin arzu edildiği, ancak yerel yönetimler tarafından yapılan, seyahat dahil, mevcut kısıtlamaların müsabakaların planlanmasını ve organizasyonunu karmaşık hale getirdiği belirtildi.

KURUL KARARLARIKurul, yaptğı değerlendirmeden sonra şu kararları aldı: Kadınlar Avrupa Ligi (EuroLeague)Kadınlar EuroLeague'de yer alan bütün kulüpler ve ilgili ulusal federasyonlarla, takımların seyahat etmesi için devlet istisnalarına ilişkin çözümler üzerinde çalışmak üzere bir toplantı düzenlenecek. Toplantıda, belirli protokolü takiben, elemelerin, başlangıçta planlandığı gibi, eylül ayı sonunda ve normal sezonun ekim ortasında başlaması konusu konuşulacak.Durum günlük olarak değerlendirilmeye devam edilecek ve her zaman olduğu gibi, ayarlamalar katılan sporcuların sağlığı ve güvenliği en yüksek öncelik olarak dikkate alınarak yapılacaktır.Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup)Kadınlar EuroCup'ın sezon başlangıcı, eleme turunun iki ayağıyla birlikte 10 ve 17 Aralık olarak yeniden planlandı. Normal Sezon, 7 Ocak 2021'de 4'erli 8 grup halinde 32 takımla başlayacak.16 kulüp Son 16 Turu'na katılmaya hak kazanacak ve sonraki tüm turlar eleme usulü, iç saha ve deplasman formatında oynanacak.FIBA Avrupa KupasıFIBA Avrupa Kupası'nın normal sezon başlangıcı 6 Ocak 2021 olarak yeniden planlandı.Normal sezon yine 4 ve 3'erli altı grupta oynanacak. Her grubun en iyi iki takımı ve en iyi 2'nci sırada yer alan iki takım, eleme usulü, iç saha ve deplasman formatında oynanacak Son 16 Turu'na yükselecek.FIBA Avrupa, üç turnuva için de tek yerde maç düzenleme olasılığını değerlendirecek (Mevcut Basketbol Şampiyonlar Ligi Eleme Turu fanusunda olduğu gibi) ve ekim ayındaki bir sonraki yönetim kurulu toplantısında somut öneriler sunulacak.2021 Alt Yaş TurnuvalarıKurul, 2020 organizatörlerinin büyük çoğunluğunu 2021 Avrupa Gençlik Şampiyonaları'nın ilgili versiyonlarına ev sahipliği yapacağını onayladı.Tek istisnalar 20 Yaş Altı Erkekler A Grubu turnuvası ve 20 Yaş Altı Kadınlar A ve B grupları müsabakaları olacak. FIBA Avrupa, önümüzdeki haftalarda bu üç etkinlik için teklif açacak ve kasım ayı yönetim kurulu toplantısında karar alınacak.ERKEKLERFIBA 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, 17-25 TemmuzFIBA 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, B Grubu, 16-25 Temmuz, Tiflis, GürcistanFIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, 31 Temmuz - 8 Ağustos, Konya , TürkiyeFIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, B Grubu, 30 Temmuz - 8 Ağustos, RomanyaFIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, C Grubu, 27 Temmuz - 1 Ağustos, Serravalle, San MarinoFIBA 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, 13-21 Ağustos, Üsküp , MakedonyaFIBA 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, B Grubu, 12-21 Ağustos, Sofya , BulgaristanFIBA 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, C Grubu 10-18 Temmuz, Priştine , KosovaKADINLARFIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 3-11Temmuz FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası, B Grubu, 3-11 TemmuzFIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 24 Temmuz - 1 Ağustos, Heraklion, YunanistanFIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası, B Grubu, 23 Temmuz - 1 Ağustos, Oberwart, Gussing, AvusturyaFIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası, C Grubu, 27 Temmuz - 1 Ağustos, Andorra la Vella , AndorraFIBA 16 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 6-14 Ağustos, Matosinhos, PortekizFIBA 16 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası, B Grubu, 5-14 Ağustos, Sarajevo, Bosna HersekFIBA 16 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası, C Grubu, 13-18 Temmuz, Cebelitarık

Yönetim kurulunun bir sonraki toplantısı ve ardından FIBA Avrupa Genel Kurulu da ekim ayında video konferans yoluyla yapılacak.