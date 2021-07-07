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FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezon grupları belirlendi - Son Dakika

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezon grupları belirlendi

07.07.2021 13:07
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezon grupları belirlendi, System.String[]

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu grupları belli oldu.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu grupları belli oldu.

Normal sezona doğrudan katılma hakkı kazanan 28 takım ve ön elemeden gelecek 4 ekip, İsviçre'nin Mies kasabasındaki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu, dörderli 8 gruba ayrıldı.

Buna göre, Türk kulüplerinden Pınar Karşıyaka B Grubu, Galatasaray E Grubu, TOFAŞ F Grubu, Darüşşafaka Tekfen G Grubu, Beşiktaş Icrypex ise H Grubu'nda yer aldı.

4 Ekim'de başlayacak normal sezon karşılaşmaları, aralık ayında sona erecek.

Gruplarını ilk sırada bitirenler, son 16 turuna yükselecek. Gruplarda 2 ve 3'üncü sırayı alan takımlar ise play-in turnuvası oynayacak. Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşan 8 ekip, son 16 turuna çıkacak.

Normal sezon gruplarının dağılımı şöyle:

A Grubu: Lenovo Tenerife (İspanya), Dinamo Sassari (İtalya), MHP Riesen (Almanya), ön elemelerden gelecek takım

B Grubu: Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail), Pınar Karşıyaka (Türkiye), BAXI Manresa (İspanya), Stal Ostrow (Polonya)

C Grubu: Nizhny Novgorod (Rusya), JDA Dijon (Fransa), Unicaja (İspanya), Lavrio Megabolt (Yunanistan)

D Grubu: AEK (Yunanistan), Falco Szombathely (Macaristan), VEF Riga (Letonya), ön elemelerden gelecek takım

E Grubu: ERA Nymburk (Çekya), PAOK (Yunanistan), Galatasaray (Türkiye), Igokea (Bosna Hersek)

F Grubu: SIG Strasbourg (Fransa), Filou Oostende (Belçika), TOFAŞ (Türkiye), ön elemelerden gelecek takım

G Grubu: Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail), Happy Casa Brindisi (İtalya), Darüşşafaka Tekfen (Türkiye), ön elemelerden gelecek takım

H Grubu: Hereda San Pablo Burgos (İspanya), Beşiktaş Icrypex (Türkiye), Rytas Vilnius (Litvanya), EWE Baskets Oldenburg (Almanya)

Şampiyonlar Ligi, basketbol, İspanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezon grupları belirlendi - Son Dakika Spor


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