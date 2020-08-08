FIBA, Basketbola Dönüş Kılavuzu'nu yeniledi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), ulusal federasyonlar ve ligler için mayıs ayında yayımladığı Basketbola Dönüş Kılavuzu'nu yeniledi.

FIBA'dan yapılan açıklamada, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde yayımlanan kılavuzun, basketbol faaliyetlerinin ve müsabakalarının yeniden başlatılması için, ulusal basketbol federasyonlarına yönlendirme ve tavsiye sunmak amacıyla hazırlandığı belirtildi.

Yapılan yenilemede, kılavuzun ilk baskısından sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında oluşan değişimle ilgili Yeniden Başlatma Yönergeleri'nde güncellemeler olduğu aktarıldı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), koronavirüsün yayılma riskini belirleme sürecinde, spor etkinliği organizatörleri için yayımlanmış olan Risk Değerlendirme Programı'nın ilk sürümünü revize ettiği hatırlatıldı.

Görüşlerine yer verilen FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, "Koronavirüsün yayılımını yavaşlatmak için dünya çapında getirilen kısıtlamalar değişmeye devam ederken, üye federasyonlarımızdan bazılarının ve liglerinin son birkaç ayda ulusal düzeyde basketbola güvenli ve başarılı bir dönüş yaptığına şahit olduk. FIBA, sporumuza dahil olan herkesin refahının yanı sıra zihinsel ve fiziksel sağlığının da son derece önemli olduğunu düşünüyor. Bu önemli çalışmaya katılan DSÖ, NBA ve ulusal federasyonlar ile liglerden uzmanlara teşekkür ederiz. Daha önce yayımlanan FIBA Yeniden Başlatma Protokolleri'ne ek olarak, Basketbola Dönüş Kılavuzu'nun bu ikinci baskısının, ulusal federasyonların ve liglerin basketbola yeniden başlamalarını planlamalarına ve dolayısıyla basketbola ve 3x3 basketbol müsabakalarına güvenli bir şekilde geri dönmelerine daha fazla yardımcı olacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.