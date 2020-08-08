FIBA, Basketbola Dönüş Kılavuzu'nu yeniledi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), ulusal federasyonlar ve ligler için mayıs ayında yayımladığı Basketbola Dönüş Kılavuzu'nun ikinci baskısını (2.0) duyurdu. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde yayımlanan kılavuz, basketbol faaliyetlerinin ve müsabakalarının yeniden başlatılması için, ulusal basketbol federasyonlarına yönlendirme ve tavsiye sunmak amacıyla hazırlandı.

Basketbol etkinlik ve müsabakaları dünya çapında yavaş yavaş geri dönerken ve Basketbola Dönüş Kılavuzu'nun ilk baskısından bu yana gelişen koronavirüs salgını ile ilgili durumla birlikte FIBA, Yeniden Başlatma Yönergeleri'ni önemli önerilerle güncelledi.

FIBA'dan yapılan açıklamada; COVID-19 Tıbbi Danışma Grubu'nun (MAG), en son bilimsel bilgilerin yanı sıra, basketbol faaliyetlerine ve müsabakalarına yeniden başlayan federasyonlar ve ligler tarafından FIBA'ya iletilen basketbola dönüş bağlamındaki teknik bilgi, en iyi uygulamalar ve zorluklar da dahil olmak üzere tüm bilgilerin düzenli olarak gözden geçirildiği belirtildi. Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü 'nün (DSÖ), koronavirüsün yayılma riskini belirleme sürecine genel bir bakış sağlamak için, spor etkinliği organizatörleri için yayımlanmış olan Risk Değerlendirme Programı'nın ilk sürümünü revize ettiği hatırlatıldı.FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Koronavirüsün yayılımını yavaşlatmak için dünya çapında getirilen kısıtlamalar değişmeye devam ederken, üye federasyonlarımızdan bazılarının ve liglerinin son birkaç ayda ulusal düzeyde basketbola güvenli ve başarılı bir dönüş yaptığına şahit olduk. FIBA, sporumuza dahil olan herkesin refahının yanı sıra zihinsel ve fiziksel sağlığının da son derece önemli olduğunu düşünüyor. Bu önemli çalışmaya katılan DSÖ, NBA ve ulusal federasyonlar ile liglerden uzmanlara teşekkür ederiz. Daha önce yayımlanan FIBA Yeniden Başlatma Protokolleri'ne ek olarak, Basketbola Dönüş Kılavuzu'nun bu ikinci baskısının, ulusal federasyonların ve liglerin basketbola yeniden başlamalarını planlamalarına ve dolayısıyla basketbola ve 3x3 basketbol müsabakalarına güvenli bir şekilde geri dönmelerine daha fazla yardımcı olacağını umuyoruz."