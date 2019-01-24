Fiba Cpm'in İlk Projesi Gebze Center Avm Oldu

Gebze Center AVM'nin tüm yönetim fonksiyonlarını devralan Fiba CPM, bundan sonraki süreçte kiracı, müşteri ve yatırımcı taleplerini en verimli koşullarda bir araya getirmek için çalışacak.

Fiba CPM ile alışveriş merkezlerinde ileri standartlar oluşturarak kiracılar için ideal ortamı sunmayı ve ciro artışına da katkıda bulunmayı hedeflediklerini aktaran Fiba Commercial Properties CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, "Hali hazırda Türkiye'de ve global arenada AVM yönetimi yapıyoruz. Bu tecrübelerin sektör paydaşlarımıza değer katacağını fark ettik. Bu değeri hem kendi ticari gayrimenkullerimize hem de diğer kurumlara aktarmak için Fiba CPM'i kurduk. Fiba CPM çatısı altında kiralama, varlık yönetimi, proje yönetimi, mimari tasarım ve inşaat yönetimi, finans ve mali işler, AVM yönetimi ve operasyonu, pazarlama gibi alanlarda 360 derece yönetim anlayışı ile hizmet veriyoruz" dedi.

"Hedefimiz; yüksek kalite standartları oluşturmak…"

Fiba CPM olarak ana hedeflerinin, yönetimini yapacakları ticari gayrimenkullere artı değer katmak olacağını kaydeden Kahraman, "Gebze AVM, sahipliği Fiba Grubu'nda olmayan ilk Fiba CPM yönetim projesi olacak. Bu nedenle bizim için ayrı bir önem taşıyor. Deneyimli ekibimiz ile hem iş partnerlerimiz hem de ziyaretçilerimiz için yüksek kalite standartlarının oluşturulmasını sağlamak için çalışacağız. Doğuş GYO'nun FİBA CPM'e güvenmesi ve bölgedeki tek AVM olan Gebze Center yönetimini bize vermesinden dolayı mutluyuz'' dedi.

FI·BA CP'den aldığı sinerji, yurt içi ve yurt dışı yatırımlardan kazandığı deneyimle AVM yönetimi· alanında, sektördeki· yatırımcılara ve mülk sahiplerine değer kazandıran çözüm ortaklıkları sunan Fiba CPM, hali hazırda FİBA CP sahipliğinde olan; Çin - Star Mall, Romanya - Plaza Romania ve Bucuresti Mall, Moldova - Shopping Malldova Türkiye'de ise İnegöl AVM, M1 Adana AVM, M1 Gaziantep AVM, M1 Konya AVM, M1 Kartal AVM projelerinin yönetimini üstleniyor.