FIBA'dan elemelere koronavirüs önlemi - Son Dakika
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FIBA'dan elemelere koronavirüs önlemi

11 dakika önce

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Çin'deki koronavirüs vakaları nedeniyle kadınlar olimpiyat elemelerinden birinin yerini değiştirdi.

FIBA'dan elemelere koronavirüs önlemi, System.String[]

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Çin'deki koronavirüs vakaları nedeniyle kadınlar olimpiyat elemelerinden birinin yerini değiştirdi.

FIBA'dan yapılan açıklamada, 6-9 Şubat 2020 tarihlerinde Çin'in Foshan kentinde düzenlenmesi planlanan kadınlar olimpiyat elemelerinin aynı tarihte Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, koronavirüs salgını sonrasında yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği, oyuncuların ve ülke delegasyonlarının olumsuz bir durum yaşamaması için elemelerin Belgrad'a alındığı bildirildi.

Olimpiyat öncesi diğer elemelere Belçika'nın Oostende ve Fransa'nın Bourges kentleri ev sahipliği yapacak.

Çin Halk Cumhuriyeti, basketbol, Belgrad, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:34 Kaynak: AA
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