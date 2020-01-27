Son Dakika › Spor › FIBA'dan elemelere koronavirüs önlemi - Son Dakika Spor
FIBA'dan elemelere koronavirüs önlemi
11 dakika önce
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Çin'deki koronavirüs vakaları nedeniyle kadınlar olimpiyat elemelerinden birinin yerini değiştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:34 Kaynak: AA
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Çin'deki koronavirüs vakaları nedeniyle kadınlar olimpiyat elemelerinden birinin yerini değiştirdi.
FIBA'dan yapılan açıklamada, 6-9 Şubat 2020 tarihlerinde Çin'in Foshan kentinde düzenlenmesi planlanan kadınlar olimpiyat elemelerinin aynı tarihte Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacağı kaydedildi.
Açıklamada, koronavirüs salgını sonrasında yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği, oyuncuların ve ülke delegasyonlarının olumsuz bir durum yaşamaması için elemelerin Belgrad'a alındığı bildirildi.
Olimpiyat öncesi diğer elemelere Belçika'nın Oostende ve Fransa'nın Bourges kentleri ev sahipliği yapacak.
Son Dakika Helikopter kazasında, Kobe Bryant ve kızı Gianna dışında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu İzmir'de Çin seyahatinden dönen iş insanı, kentte koronavirüs paniği yarattı Gianna Bryant: Kobe'nin sadece basketbol tutkusunu değil, kaderini de paylaşan kızı Corona virüs ile ilgili dehşete düşüren görüntü! Hastanın kriz geçirdiği anlar kamerada