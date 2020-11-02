FIBA'dan İzmir'deki deprem için taziye mesajı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu aracılığıyla taziye mesajı yolladı.

FIBA Başkanı Hamane Niang, İzmir'deki deprem nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonundaki mevkidaşı Hidayet Türkoğlu'na mektup gönderdi.

Niang, mektubunda, "Türkiye'de birkaç gün önce meydan gelen sarsıcı depremin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu doğal felakette hayatını kaybedenlerin yakınları için başsağlığı, kazazedelere ise acil şifalar diliyoruz. Hükümet ve basketbol camialarına da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.