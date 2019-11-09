Son Dakika Haberleri: FIBA'dan Kadınlar Dünya Sıralaması için yeni sistem: Türkiye 6. sırada
Son Dakika Güncel FIBA'dan Kadınlar Dünya Sıralaması için yeni sistem: Türkiye 6. sırada

FIBA'dan Kadınlar Dünya Sıralaması için yeni sistem: Türkiye 6. sırada

6 saat önce

Afrika, Amerika ve Asya'da bu ay başlayacak olan FIBA Kadınlar Olimpiyat Ön Eleme Turnuvaları yeni sistemi ile FIBA, Kadınlar Dünya Sıralaması için yeni sistemi duyurdu.

FIBA'dan Kadınlar Dünya Sıralaması için yeni sistem: Türkiye 6. sırada, System.String[]

Afrika, Amerika ve Asya'da bu ay başlayacak olan FIBA Kadınlar Olimpiyat Ön Eleme Turnuvaları yeni sistemi ile FIBA, Kadınlar Dünya Sıralaması için yeni sistemi duyurdu. A Kadın Basketbol Milli Takımı listede altıncı sırada yer aldı.

Turnuvalara göre düzenlenen sistemden, maçlara dayalı yeni bir sisteme geçiş yapan yeni FIBA Kadınlar Dünya Sıralaması artık, bölgesel ön elemelerden, Olimpiyat Oyunları ve FIBA Kıta Kupaları da dahil olmak üzere, FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası finaline kadar uzanan maçların sonuçlarına dayanıyor. Önceki sıralama tamamen turnuva bazlı olup, sadece turnuvaların son sıralaması olarak değerlendirilmekteydi.

Yeni FIBA Kadınlar Dünya Sıralamasında, dünya ve olimpiyat şampiyonu ABD 835.6 puanla ilk sıradaki yerini korurken, Avustralya 714.1 puanla ikinci, İspanya 692.7 puanla üçüncü, Kanada 641.9 puanla dördüncü ve Fransa 639.3 puanla beşinci sırada yer aldı. Türkiye ise 599.7 puanla altıncı sırada bulunuyor.

Yeni sistemle, kadınların tarihi sonuçları baz alınarak, her FIBA turnuvasındaki katsayılar da revize edildi. Bu sistemde zaman aşımı da uygulanmakta olup, takımlar en son performansları için ödüllendirilecek. Önceki sistemde, 8 yıllık periyottaki tüm maçlar aynı değeri alıyordu.

Ayrıca yeni sıralama sayesinde, sıralamada daha yüksek yerlerde olan rakipler ile karşı karşıya gelen ve rakiplerini yenen takımların deplasman galibiyetleri ve ödülleri daha değerli olacak.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:50 Kaynak: İHA
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