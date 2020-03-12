FIBA'dan koronavirüs nedeniyle erteleme kararı - Son Dakika
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FIBA'dan koronavirüs nedeniyle erteleme kararı

6 saat önce

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm maçları erteledi.

FIBA'dan koronavirüs nedeniyle erteleme kararı, System.String[]

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm maçları erteledi.

FIBA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle mevcut durumun değerlendirildiği, oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin, taraftarların sağlığı ve güvenliğini korumak adına tüm FIBA müsabakalarının yarından itibaren ertelendiği kaydedildi.

Açıklamada, FIBA'nın gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceği ve uygun şartların oluşması halinde maçların oynanıp oynanmayacağı konusundaki seçenekleri değerlendireceği ifade edildi.

basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:54 Kaynak: AA
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