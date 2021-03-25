FIBA'dan Türk hakem Yener Yılmaz'a görev
25.03.2021 17:30
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), pandemi nedeniyle ertelenen ve 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında Japonya'da düzenlenecek olan Tokyo Olimpiyat Oyunları için hakem Yener Yılmaz'ı görevlendirdi.
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), pandemi nedeniyle ertelenen ve 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında Japonya'da düzenlenecek olan Tokyo Olimpiyat Oyunları için hakem Yener Yılmaz'ı görevlendirdi.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Yener Yılmaz ile birlikte Avrupa kıtasından 10, Afrika kıtasından 2, Asya kıtasından 6, Amerika kıtasından 10, Avustralya kıtasından 2 hakem olmak üzere toplam 30 hakem görev yapacak.Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görev yapacak Yener Yılmaz, bu alanda beşinci Türk hakem olacak.
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