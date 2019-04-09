Son Dakika Haberleri: Fıba'dan Yener Yılmaz'a Görev

Fıba'dan Yener Yılmaz'a Görev

1 saat önce

Basketbolda Belçika'nın ev sahipliği yapacağı FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde, FIBA kokartlı Türk hakemlerden Yener Yılmaz görev alacak.

Fıba'dan Yener Yılmaz'a Görev, System.String[]
Basketbolda Belçika'nın ev sahipliği yapacağı FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde, FIBA kokartlı Türk hakemlerden Yener Yılmaz görev alacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3- 5 Mayıs tarihlerinde Antwerp kentinde gerçekleştirilecek Dörtlü Final'de, Yener Yılmaz da düdük çalacak.

Organizasyonda ayrıca, Emin Balcı'nın ise teknik komiser olarak görev yapacağı belirtildi.

Dörtlü Final'de Almanya'nın Brose Bamberg, Belçika'nın Telenet Giants, İspanya'nın Iberostar ve İtalya'nın Segafredo Virtus Bologna takımları mücadele edecek.

Eşleşmeler 10 Nisan Çarşamba günü çekilecek kurada belli olacak. Yarı final maçları 3 Mayıs Cuma, final mücadelesi ise 5 Mayıs Pazar günü oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:04 Kaynak: AA

Spor
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