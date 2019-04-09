Fıba'dan Yener Yılmaz'a Görev
1 saat önce
Basketbolda Belçika'nın ev sahipliği yapacağı FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde, FIBA kokartlı Türk hakemlerden Yener Yılmaz görev alacak.
Basketbolda Belçika
'nın ev sahipliği yapacağı FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde, FIBA kokartlı Türk hakemlerden Yener Yılmaz
görev alacak. Türkiye
Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3- 5 Mayıs
tarihlerinde Antwerp kentinde gerçekleştirilecek Dörtlü Final'de, Yener Yılmaz da düdük çalacak.
Organizasyonda ayrıca, Emin Balcı
'nın ise teknik komiser olarak görev yapacağı belirtildi.
Dörtlü Final'de Almanya
'nın Brose Bamberg
, Belçika'nın Telenet Giants, İspanya
'nın Iberostar ve İtalya
'nın Segafredo Virtus Bologna
takımları mücadele edecek.
Eşleşmeler 10 Nisan Çarşamba
günü çekilecek kurada belli olacak. Yarı final maçları 3 Mayıs Cuma, final mücadelesi ise 5 Mayıs Pazar günü oynanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:04 Kaynak: AA
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