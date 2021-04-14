FIBA'dan Yener Yılmaz ve Rüştü Nuran'a görev

FIBA, Basketbol Şampiyonlar Ligi Sekizli Final Turu'nda oynanacak maçlarda hakem Yener Yılmaz ve FIBA Hakem Eğitmeni Dr. Rüştü Nuran'a hakem değerlendiricisi olarak görev verdi.

FIBA, Pınar Karşıyaka'nın da katılacağı ve 5-9 Mayıs tarihleri arasında Rusya'nın Nizhny Novgorod şehrinde oynanacak Basketbol Şampiyonlar Ligi Sekizli Final Turu'nda A klasman hakemlerden Yener Yılmaz'ı görevlendirdi. TBF Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve FIBA Hakem Eğitmeni Dr. Rüştü Nuran da organizasyonda hakem değerlendiricisi olarak görev yapacak.

Turnuvada Yener Yılmaz'ın yanı sıra Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Antonio Conde Ruiz (İspanya), Yohan Rosso (Fransa), Eddie Viator (Fransa), Saverio Lanzarini (İtalya), Manuel Mazzoni (İtalya), Martins Kozlovskis (Letonya), Wojciech Liszka (Polonya), Aleksandar Glisic (Sırbistan) düdük çalacak. - İSTANBUL