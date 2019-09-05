Son Dakika Haberleri: FIBA Dünya Kupası: E Grubu son maçında Çekya'ya yenilen Türkiye son 16'ya kalamadı
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FIBA Dünya Kupası: E Grubu son maçında Çekya'ya yenilen Türkiye son 16'ya kalamadı

1 saat önce

FIBA Dünya Kupası: E Grubu son maçında Çekya'ya yenilen Türkiye son 16'ya kalamadı.

FIBA Dünya Kupası: E Grubu son maçında Çekya'ya yenilen Türkiye son 16'ya kalamadı, System.String[]

FIBA Dünya Kupası E grubu son maçında Çekya ile karşılaşan Türkiye, rakibine 91-76 yenilen son 16'ya kalma hakkını kaybetti.


ABD, E Grubunu 3'te 3 yaparak birinci bitiririrken, Çekya, grubu 2 galibiyetle ikinci sırada tamamladı. Türkiye, Japonya galibiyeti ile başladığı turnuvada, gruptaki diğer iki maçını kaybederek üçüncü, Dünya Kupası grup aşamasını galibiyet alamadan tamamlayan Japonya ise grupta sonuncu oldu.

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Japonya, Türkiye, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:38 
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