FIBA Dünya Kupası: E Grubu son maçında Çekya'ya yenilen Türkiye son 16'ya kalamadı.

FIBA Dünya Kupası E grubu son maçında Çekya ile karşılaşan Türkiye, rakibine 91-76 yenilen son 16'ya kalma hakkını kaybetti.



ABD, E Grubunu 3'te 3 yaparak birinci bitiririrken, Çekya, grubu 2 galibiyetle ikinci sırada tamamladı. Türkiye, Japonya galibiyeti ile başladığı turnuvada, gruptaki diğer iki maçını kaybederek üçüncü, Dünya Kupası grup aşamasını galibiyet alamadan tamamlayan Japonya ise grupta sonuncu oldu.