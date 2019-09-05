FIBA Dünya Kupası: E Grubu son maçında Çekya'ya yenilen Türkiye son 16'ya kalamadı
1 saat önce
FIBA Dünya Kupası: E Grubu son maçında Çekya'ya yenilen Türkiye son 16'ya kalamadı.
FIBA Dünya Kupası E grubu son maçında Çekya ile karşılaşan Türkiye, rakibine 91-76 yenilen son 16'ya kalma hakkını kaybetti.
ABD, E Grubunu 3'te 3 yaparak birinci bitiririrken, Çekya, grubu 2 galibiyetle ikinci sırada tamamladı. Türkiye, Japonya galibiyeti ile başladığı turnuvada, gruptaki diğer iki maçını kaybederek üçüncü, Dünya Kupası grup aşamasını galibiyet alamadan tamamlayan Japonya ise grupta sonuncu oldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:38
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