FIBA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 95-75'lik skorla yenen İspanya, 2006 yılından sonra...
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FIBA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 95-75'lik skorla yenen İspanya, 2006 yılından sonra tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 05:02 Kaynak: İHA
FIBA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 95-75'lik skorla yenen İspanya, 2006 yılından sonra tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. - İSTANBUL
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