Son Dakika Haberleri: FIBA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 95-75'lik skorla yenen İspanya, 2006 yılından sonra...
Son Dakika Spor Haber

FIBA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 95-75'lik skorla yenen İspanya, 2006 yılından sonra...

44 dakika önce

FIBA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 95-75'lik skorla yenen İspanya, 2006 yılından sonra tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

FIBA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 95-75'lik skorla yenen İspanya, 2006 yılından sonra..., System.String[]

FIBA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 95-75'lik skorla yenen İspanya, 2006 yılından sonra tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. - İSTANBUL

Arjantin, İspanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 05:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya!
Jose Mourinho: Fatih Terim ile çok iyi arkadaşlığım var Kayserispor Başkan Yardımcısı Uyar: Bülent Korkmaz, Galatasaray kültüründen geliyor Türkiye Rallisi'nin galibi Sebastian Ogier

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 17:46:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FIBA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 95-75'lik skorla yenen İspanya, 2006 yılından sonra...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]