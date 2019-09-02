FIBA Dünya Kupası hazırlık kampı: B Grubu

Takımlar:









Arjantin

Kore

Nijerya



Rusya











Arjantin









Takımın yıldızı: Facu Campazzo

Dünya kupalarındaki en iyi derece: Altın madalya

Muhtemel beş: Facu Campazzo - Luca Vildoza - Nicolas Brussino - Gabriel Deck - Luis Scola

Ne bekliyoruz: Tokyo Olimpiyatları’na katılmayı kesinleştirmelerini.







İlk olarak şunu söylemek lazım, Luis Scola inanılmaz bir karakter. Diğer takımlarda çoğu önemli isim turnuvayı pas geçmeyi tercih ederken 39 yaşındaki tecrübeli yıldız, Çin’de forma giyecek. Scola, kariyer anlamında şüphesiz takımın en iyi ismi. Ancak son birkaç sezon göz önüne alındığında Campazzo’nun takımın yıldızı olduğunu söyleyebiliriz. Campazzo, geçtiğimiz sezon Avrupa’nın en özel oyun kurucularından birisine dönüştü. Bu turnuvadaki performansı ve istikrarı, Arjantin’in kaderini belirleyecek gibi görünüyor.





Güney Kore









Takımın yıldızı: Ricardo Ratliffe

Dünya kupalarındaki en iyi derece: 13.’lük

Muhtemel beş: Kim Sunh Yung - Lee Jung Hyun - Choi Jun Yong - Lee Seoung Hyun - Ricardo Ratliffe

Ne bekliyoruz: Kore’nin herhangi bir maçtan galibiyetle ayrılmasını.







Jeon Jun Beom ve SeKeun Oh, 2017’de düzenlenen Asya Basket turnuvasında takımın en önemli oyuncularıydı. Ancak her iki oyuncu da Çin’de yer alamayacak. Bu durumda öne çıkan isim, ABD kökenli atletik uzun Ricardo Ratliffe oluyor. Ratliffe’in boyalı alandaki etkinliği, tecrübeli oyun kurucu Sunh Yung’un top yönlendiriciliği ve Jung Hyun’un şut istikrarı Kore için en önemli konular.





Nijerya









Takımın yıldızı: Josh Okogie

Dünya kupalarındaki en iyi derece: 13.’lük

Muhtemel beş: Ben Uzoh - Josh Oko gie - Al-Farouq Aminu - Ike Diogu - Ekpe Udoh

Ne bekliyoruz: Rusya’yı geçerek grubu ikinci bitirmelerini.







Nijerya’nın kadrosu büyük bir yetenek potansiyeli taşıyor. İlk beşte yer alması beklenen Josh Okogie, Al-Farouq Aminu ve Ekpe Udoh geçtiğimiz sezonu NBA’de geçirdi. Okogie, beklenen patlamayı henüz yapamadı ancak sert savunması ve hücumdaki basketbol aklıyla öne çıkıyor. Aminu, hücumda kısıtlı bir oyuncu ancak işin savunma kısmında büyük bir yeteneğe sahip. Fenerbahçe formasıyla tanıdığımız Ekpe Udoh ise boyalı alandaki atletizmi, savunma zekası ve pas dağıtımıyla bu turnuvada Nijerya’nın en önemli isimlerinden birisi olacak.





Rusya









Takımın yıldızı: Sergey Karasev

Dünya kupalarındaki en iyi derece: Gümüş madalya

Muhtemel beş: Mikhail Kulagin - Vitaly Fridzon - Sergey Karasev - Andrey Vorontsevich - Joel Bolomboy.

Ne bekliyoruz: Nijerya’yı geçip, Arjantin’i zorlamalarını ve Tokyo Olimpiyat’larına vize almalarını.







Alexey Shved, Dimitry Kulagin, Timofey Mozgov ve Dmitry Khvostov gibi önemli isimleri sakatlığa kurban veren Rusya, bu turnuvaya net planlar belirleyerek geliyor. Karasev’i birebir oyunlara bırakmak, Fridzon’dan şut katkısı almak, Bolomboy ve Vorontsevich’in boyalı alandaki iç/dış dengesini ayarlamak Rusya için en önemli saha içi unsurlar.





Hazırlayan: Kuzey KILIÇ