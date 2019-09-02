Son Dakika Haberleri: FIBA Dünya Kupası hazırlık kampı: B Grubu
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FIBA Dünya Kupası hazırlık kampı: B Grubu

7 saat önce

Takımlar: Arjantin Kore Nijerya Rusya Arjantin.

FIBA Dünya Kupası hazırlık kampı: B Grubu, System.String[]

Takımlar:




Arjantin
Kore
Nijerya

Rusya





Arjantin




Takımın yıldızı: Facu Campazzo
Dünya kupalarındaki en iyi derece: Altın madalya
Muhtemel beş: Facu Campazzo - Luca Vildoza - Nicolas Brussino - Gabriel Deck - Luis Scola
Ne bekliyoruz: Tokyo Olimpiyatları’na katılmayı kesinleştirmelerini.



İlk olarak şunu söylemek lazım, Luis Scola inanılmaz bir karakter. Diğer takımlarda çoğu önemli isim turnuvayı pas geçmeyi tercih ederken 39 yaşındaki tecrübeli yıldız, Çin’de forma giyecek. Scola, kariyer anlamında şüphesiz takımın en iyi ismi. Ancak son birkaç sezon göz önüne alındığında Campazzo’nun takımın yıldızı olduğunu söyleyebiliriz. Campazzo, geçtiğimiz sezon Avrupa’nın en özel oyun kurucularından birisine dönüştü. Bu turnuvadaki performansı ve istikrarı, Arjantin’in kaderini belirleyecek gibi görünüyor.


Güney Kore




Takımın yıldızı: Ricardo Ratliffe
Dünya kupalarındaki en iyi derece: 13.’lük
Muhtemel beş: Kim Sunh Yung - Lee Jung Hyun - Choi Jun Yong - Lee Seoung Hyun - Ricardo Ratliffe
Ne bekliyoruz: Kore’nin herhangi bir maçtan galibiyetle ayrılmasını.



Jeon Jun Beom ve SeKeun Oh, 2017’de düzenlenen Asya Basket turnuvasında takımın en önemli oyuncularıydı. Ancak her iki oyuncu da Çin’de yer alamayacak. Bu durumda öne çıkan isim, ABD kökenli atletik uzun Ricardo Ratliffe oluyor. Ratliffe’in boyalı alandaki etkinliği, tecrübeli oyun kurucu Sunh Yung’un top yönlendiriciliği ve Jung Hyun’un şut istikrarı Kore için en önemli konular.


Nijerya




Takımın yıldızı: Josh Okogie
Dünya kupalarındaki en iyi derece: 13.’lük
Muhtemel beş: Ben Uzoh - Josh Oko gie - Al-Farouq Aminu - Ike Diogu - Ekpe Udoh
Ne bekliyoruz: Rusya’yı geçerek grubu ikinci bitirmelerini.



Nijerya’nın kadrosu büyük bir yetenek potansiyeli taşıyor. İlk beşte yer alması beklenen Josh Okogie, Al-Farouq Aminu ve Ekpe Udoh geçtiğimiz sezonu NBA’de geçirdi. Okogie, beklenen patlamayı henüz yapamadı ancak sert savunması ve hücumdaki basketbol aklıyla öne çıkıyor. Aminu, hücumda kısıtlı bir oyuncu ancak işin savunma kısmında büyük bir yeteneğe sahip. Fenerbahçe formasıyla tanıdığımız Ekpe Udoh ise boyalı alandaki atletizmi, savunma zekası ve pas dağıtımıyla bu turnuvada Nijerya’nın en önemli isimlerinden birisi olacak.


Rusya




Takımın yıldızı: Sergey Karasev
Dünya kupalarındaki en iyi derece: Gümüş madalya
Muhtemel beş: Mikhail Kulagin - Vitaly Fridzon - Sergey Karasev - Andrey Vorontsevich - Joel Bolomboy.
Ne bekliyoruz: Nijerya’yı geçip, Arjantin’i zorlamalarını ve Tokyo Olimpiyat’larına vize almalarını.



Alexey Shved, Dimitry Kulagin, Timofey Mozgov ve Dmitry Khvostov gibi önemli isimleri sakatlığa kurban veren Rusya, bu turnuvaya net planlar belirleyerek geliyor. Karasev’i birebir oyunlara bırakmak, Fridzon’dan şut katkısı almak, Bolomboy ve Vorontsevich’in boyalı alandaki iç/dış dengesini ayarlamak Rusya için en önemli saha içi unsurlar.


Hazırlayan: Kuzey KILIÇ

Arjantin, Nijerya, Rusya, Kore, Spor

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 03:53 
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