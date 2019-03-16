Son Dakika Haberleri: Fıba Dünya Kupası Kura Çekiminin Ardından

Fıba Dünya Kupası Kura Çekiminin Ardından

1 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi Ömer Onan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'na renk katacağını söyledi.

Fıba Dünya Kupası Kura Çekiminin Ardından, System.String[]
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi Ömer Onan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'na renk katacağını söyledi.

Onan, Çin'in Shenzhen kentinde yapılan 2019 FIBA Dünya Kupası grup aşaması kura çekiminin ardından federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, gruptan çıkıp, sonuna kadar gitmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"ABD ile aynı grupta yer alacağımızı daha önceden biliyorduk. Diğer rakiplerimiz de Japonya ve Çekya oldu. Benim inancım, ABD grup lideri olacaktır. Öyle olunca da biz Japonya ve Çekya ile ikincilik için mücadele edeceğiz. Hiçbir maçın sonucu oynanmadan belli olmaz. Güçlü bir takımımız var. En iyi şekilde hazırlanarak Dünya Kupası'na renk katacağımıza inanıyorum. Gruptan çıkıp sonuna kadar tırmanacağımızı düşünüyorum."

TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ise hedeflerinin grupta ilk iki sırayı almak olduğunu vurgulayarak, "Hedefimiz grubumuzu ilk iki sırada bitirmek ve sonrasında yapabildiğimiz en iyi dereceyi yapabilmek. Türk basketbolunu bu turnuvada en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri de "Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazırlanacağız. Bunun için de yaz dönemini en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:21 Kaynak: AA

Türkiye, A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin Halk Cumhuriyeti, Spor
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