Son Dakika Haberleri: FIBA Dünya Kupası'nda 4 grupta mücadele tamamlandı
Son Dakika Spor Haber

FIBA Dünya Kupası'nda 4 grupta mücadele tamamlandı

5 saat önce

Bu gruplarda Polonya, Arjantin, Rusya, İspanya, Sırbistan ve İtalya daha önce 2. tura yükselmeyi garantilerken, Venezuela ile Porto Riko da son karşılaşmalarını kazanarak aynı başarıyı gösterdi.

FIBA Dünya Kupası'nda 4 grupta mücadele tamamlandı, System.String[]

Bu gruplarda Polonya, Arjantin, Rusya, İspanya, Sırbistan ve İtalya daha önce 2. tura yükselmeyi garantilerken, Venezuela ile Porto Riko da son karşılaşmalarını kazanarak aynı başarıyı gösterdi.


Gruplarında ilk iki sırada yer alamayan Çin, Fildişi Sahili, Nijerya, Güney Kore, Tunus, İran, Angola ve Filipinler, olimpiyat elemeleri oynama hakkı için klasman karşılaşmalarına çıkacak.


Turnuvanın beşinci gününde alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:


A Grubu


Fildişi Sahili-Polonya: 63-80


Venezuela-Çin: 72-59


B Grubu


Güney Kore-Nijerya: 66-108


Rusya-Arjantin: 61-69


- C Grubu


Porto Riko-Tunus: 67-64


İspanya-İran: 73-65


D Grubu


Angola-Filipinler: 84-81


İtalya-Sırbistan: 77-92


1. tur mücadelesi yarın tamamlanacak


Dünya Kupası'nda 1. tur mücadelesi yarın 4 grupta oynanacak maçlarla tamamlanacak.


Maçların TSİ programı şöyle:


E Grubu (Şanghay Oriental Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi)


11.30 Türkiye-Çekya


15.30 ABD-Japonya


F Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı)


11.00 Brezilya-Karadağ


15.00 Yunanistan-Yeni Zelanda


G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi)


11.30 Almanya-Ürdün


15.30 Dominik Cumhuriyeti-Fransa


H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi)


10.30 Kanada-Senegal


14.30 Litvanya-Avustralya

Arjantin, Polonya, İspanya, Rusya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:34 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İran: 15 milyar dolar krediyi aldıktan sonra müzakereye hazır olacağız
flaş MSB, Türk personelin S-400 eğitiminin Rusya'da başladığını açıkladı Rusya ile Türkiye arasında ruble üzerinden tahıl anlaşması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 01:10:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FIBA Dünya Kupası'nda 4 grupta mücadele tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]