FIBA Dünya Kupası'nda 4 grupta mücadele tamamlandı

Bu gruplarda Polonya, Arjantin, Rusya, İspanya, Sırbistan ve İtalya daha önce 2. tura yükselmeyi garantilerken, Venezuela ile Porto Riko da son karşılaşmalarını kazanarak aynı başarıyı gösterdi.



Gruplarında ilk iki sırada yer alamayan Çin, Fildişi Sahili, Nijerya, Güney Kore, Tunus, İran, Angola ve Filipinler, olimpiyat elemeleri oynama hakkı için klasman karşılaşmalarına çıkacak.



Turnuvanın beşinci gününde alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:



A Grubu



Fildişi Sahili-Polonya: 63-80



Venezuela-Çin: 72-59



B Grubu



Güney Kore-Nijerya: 66-108



Rusya-Arjantin: 61-69



- C Grubu



Porto Riko-Tunus: 67-64



İspanya-İran: 73-65



D Grubu



Angola-Filipinler: 84-81



İtalya-Sırbistan: 77-92



1. tur mücadelesi yarın tamamlanacak



Dünya Kupası'nda 1. tur mücadelesi yarın 4 grupta oynanacak maçlarla tamamlanacak.



Maçların TSİ programı şöyle:



E Grubu (Şanghay Oriental Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi)



11.30 Türkiye-Çekya



15.30 ABD-Japonya



F Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı)



11.00 Brezilya-Karadağ



15.00 Yunanistan-Yeni Zelanda



G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi)



11.30 Almanya-Ürdün



15.30 Dominik Cumhuriyeti-Fransa



H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi)



10.30 Kanada-Senegal



14.30 Litvanya-Avustralya