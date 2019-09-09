Son Dakika Haberleri: FIBA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
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FIBA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

59 dakika önce

K Grubu'nda Yunanistan, Çekya'yı 84-77 yenmesine rağmen 12 sayılık farkı yakalayamaması nedeniyle çeyrek finale çıkamadı.

FIBA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu, System.String[]

K Grubu'nda Yunanistan, Çekya'yı 84-77 yenmesine rağmen 12 sayılık farkı yakalayamaması nedeniyle çeyrek finale çıkamadı. Brezilya'yı 89-73 mağlup eden ABD, K Grubu'nda lider, Çekya da ikinci olarak son 8 arasına kaldı. L Grubu'nda ise Avustralya, Fransa'yı 100-98'lik skorla geçti. Bu grupta Avustralya lider, Fransa ikinci oldu ve çeyrek finale yükseldi.


Çeyrek finalde ABD-Fransa ve Avustralya-Çekya eşleşmeleri oluştu.


Öte yandan ABD ve Arjantin, Amerika kıtasından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.


Kupada iki grupta alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:


K Grubu:


Çekya-Yunanistan: 77-84


ABD-Brezilya: 89-73


Yarının programı


Turnuvanın çeyrek finalinde yarın oynanacak iki karşılaşma şöyle:


14.00 Arjantin-Sırbistan


16.00 İspanya-Polonya

Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Yunanistan, Brezilya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:15 
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