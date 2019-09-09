FIBA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

K Grubu'nda Yunanistan, Çekya'yı 84-77 yenmesine rağmen 12 sayılık farkı yakalayamaması nedeniyle çeyrek finale çıkamadı. Brezilya'yı 89-73 mağlup eden ABD, K Grubu'nda lider, Çekya da ikinci olarak son 8 arasına kaldı. L Grubu'nda ise Avustralya, Fransa'yı 100-98'lik skorla geçti. Bu grupta Avustralya lider, Fransa ikinci oldu ve çeyrek finale yükseldi.



Çeyrek finalde ABD-Fransa ve Avustralya-Çekya eşleşmeleri oluştu.



Öte yandan ABD ve Arjantin, Amerika kıtasından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.



Kupada iki grupta alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:



K Grubu:



Çekya-Yunanistan: 77-84



ABD-Brezilya: 89-73



Yarının programı



Turnuvanın çeyrek finalinde yarın oynanacak iki karşılaşma şöyle:



14.00 Arjantin-Sırbistan



16.00 İspanya-Polonya