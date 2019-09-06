FIBA Dünya Kupası'nda günün sonuçları

I Grubu'nda Arjantin ve Polonya, J Grubu'nda ise Sırbistan ve İspanya, turnuvada çıktıkları 4. maçtan da galip ayrıldı. Böylece dört takım da ikinci tur gruplarındaki son karşılaşmalar öncesi adlarını çeyrek finale yazdırdı.



I Grubu'nda Rusya ve Venezuela, J Grubu'nda da İtalya ve Porto Riko, çeyrek final şansını kaybetti. Turnuvanın 7. günündeki ikinci tur maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:



I Grubu



Polonya-Rusya: 79-74



Arjantin-Venezuela: 87-67



J Grubu



Sırbistan-Porto Riko: 90-47



İspanya-İtalya: 67-60



Yarının programı



Yarınki ikinci tur karşılaşmaları şu saatlerde (TSİ) başlayacak:



K Grubu



11.30 Brezilya-Çekya



15.30 ABD-Yunanistan



L Grubu



11.00 Avustralya-Dominik Cumhuriyeti



15.00 Fransa-Litvanya