Son Dakika Haberleri: FIBA Dünya Kupası'nda günün sonuçları
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FIBA Dünya Kupası'nda günün sonuçları

1 saat önce

I Grubu'nda Arjantin ve Polonya, J Grubu'nda ise Sırbistan ve İspanya, turnuvada çıktıkları 4. maçtan da galip ayrıldı.

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I Grubu'nda Arjantin ve Polonya, J Grubu'nda ise Sırbistan ve İspanya, turnuvada çıktıkları 4. maçtan da galip ayrıldı. Böylece dört takım da ikinci tur gruplarındaki son karşılaşmalar öncesi adlarını çeyrek finale yazdırdı.


I Grubu'nda Rusya ve Venezuela, J Grubu'nda da İtalya ve Porto Riko, çeyrek final şansını kaybetti.  Turnuvanın 7. günündeki ikinci tur maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:


I Grubu


Polonya-Rusya: 79-74


Arjantin-Venezuela: 87-67


J Grubu


Sırbistan-Porto Riko: 90-47


İspanya-İtalya: 67-60


Yarının programı


Yarınki ikinci tur karşılaşmaları şu saatlerde (TSİ) başlayacak:


K Grubu


11.30 Brezilya-Çekya


15.30 ABD-Yunanistan


L Grubu


11.00 Avustralya-Dominik Cumhuriyeti


15.00 Fransa-Litvanya

Sırbistan Karadağ, Arjantin, İspanya, Polonya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:40 
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