Son Dakika Haberleri: FIBA Dünya Kupası'nda ilk finalist Avustralya'yı 95-88 mağlup eden İspanya oldu.
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FIBA Dünya Kupası'nda ilk finalist Avustralya'yı 95-88 mağlup eden İspanya oldu.

33 dakika önce

FIBA Dünya Kupası'nda ilk finalist Avustralya'yı 95-88 mağlup eden İspanya oldu.

FIBA Dünya Kupası'nda ilk finalist Avustralya'yı 95-88 mağlup eden İspanya oldu., System.String[]

FIBA Dünya Kupası'nda ilk finalist Avustralya'yı 95-88 mağlup eden İspanya oldu. - İSTANBUL

Avustralya, İspanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:38 Kaynak: İHA
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