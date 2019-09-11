Son Dakika Haberleri: FIBA Dünya Kupası'nda sürpriz sonuç: ABD'yi yenen Fransa yarı finalde
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FIBA Dünya Kupası'nda sürpriz sonuç: ABD'yi yenen Fransa yarı finalde

1 saat önce

FIBA Dünya Kupası'nda sürpriz sonuç: ABD'yi yenen Fransa yarı finalde

FIBA Dünya Kupası'nda sürpriz sonuç: ABD'yi yenen Fransa yarı finalde, System.String[]

FIBA Dünya Kupası'nda Fransa, çeyrek finalde ABD karşısında 89-79 galip gelerek yarı finale çıkmayı başardı. ABD ile bugüne kadar 9 resmi maçta karşılaşan Fransa ilk kez rakibini devirirken, turnuvanın favorisi ABD, 2006'dan beri ilk kez uluslararası bir organizasyonda maç kaybetti ve şampiyonluk şansını yitirdi.


Dün oynanan diğer çeyrek final maçlarında Arjantin, Sırbistan'ı 97-87, İspanya ise turnuvanın sürpriz takımı Polonya'yı 90-78 yenerek yarı finale kalmayı başardı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:00 
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