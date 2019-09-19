Son Dakika Haberleri: FIBA dünya sıralamasında iki basamak yükseldik!
Son Dakika Spor Haber

FIBA dünya sıralamasında iki basamak yükseldik!

1 saat önce

İspanya'nın şampiyon tamamladığı 2019 Dünya Kupası'nın bitmesiyle FIBA, dünya sıralamasını güncelledi.

FIBA dünya sıralamasında iki basamak yükseldik!, System.String[]

İspanya'nın şampiyon tamamladığı 2019 Dünya Kupası'nın bitmesiyle FIBA, dünya sıralamasını güncelledi.


İki basamak yükselen Türkiye, 524,6 puanla 15. oldu.


Listenin zirvesinde bulunan ABD 786,4 puanla yerini korurken 731,5 puanlı İspanya 2. sırada kaldı.


Avustralya, 8 sıra birden atlayarak 673,6 puanla dünya sıralamasında 3'üncülüğe çıktı.


Öte yandan, FIBA sıralamasına göre 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'ne katılacak son 8 ülke Afrika'dan Angola ve Senegal, Amerika'dan Uruguay ile Meksika, Asya'dan Çin ve Güney Kore, Avrupa'dan Hırvatistan ile Slovenya oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dolar cinsi zorunlu ve serbest hesaplara ödenecek faiz indirildi
Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları 12 Dev Adam dünya sıralamasında 2 sıra yükseldi Dünya Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda Süleyman Atlı finale yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 15:04:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FIBA dünya sıralamasında iki basamak yükseldik!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]