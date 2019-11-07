FIBA Erkekler Avrupa Kupası grup maçlarında ilk devre tamamlandı

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda birinci tur grup müsabakalarında ilk devre maçları tamamlandı.
İlk turda 8 grupta 32 takımın yer aldığı FIBA Avrupa Kupası'nda dünkü üçüncü hafta maçlarıyla ilk devre sona erdi. Türk temsilcilerinden D Grubu'nda yer alan Bahçeşehir Koleji, Romanya deplasmanında CSU Sibiu'u 83-81 yenerken, E Grubu'ndaki Pınar Karşıyaka da Belçika'da Phoneix Brüksel'i 79-66 mağlup etti.
İlk 3 maçın ardından 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan iki takım da gruplarında averajla 2. sırada yer alıyor.
Namağlup yoluna devam edenler
Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayacak 16 ekip ikinci turda 4 gruba ayrılacak.
Organizasyonda 6 takım yoluna namağlup devam ediyor.
A Grubu'nda Benfica (Portekiz), B Grubu'nda Ironi Ness Ziona (İsrail), C Grubu'nda Ventspils (Letonya), D Grubu'nda CSM CSU Oradea (Romanya), F Grubu'nda Tsmoki-Minsk (Belarus) ve H Grubu'nda Egis Kormend (Macaristan) yoluna namağlup devam ediyor.
Sonuçlar ve puan durumu
Gruplarda üçüncü haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 12-13 Kasım'da oynanacak dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:
A Grubu
PVSK Veolia (Macaristan)-ZZ Leiden (Hollanda): 87-77
Benfica (Portekiz)-Inter Bratislava (Slovakya): 77-68
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Benfica
|3
|3
|0
|269
|248
|6
|2.
|PVSK-Veolia
|3
|1
|2
|255
|254
|4
|3.
|ZZ Leiden
|3
|1
|2
|256
|257
|4
|4.
|Inter Bratislava
|3
|1
|2
|223
|244
|4
ZZ Leiden-Benfica
B Grubu
Keravnos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Kapfenberg Bulls (Avusturya): 76-70
Ironi Ness Ziona (İsrail)-Landstede Hammers (Hollanda): 92-90
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Ironi Ness Ziona
|3
|3
|0
|261
|243
|6
|2.
|Keravnos
|3
|2
|1
|242
|242
|5
|3.
|Landstede Hammers
|3
|1
|2
|264
|244
|4
|4.
|Kapfenberg Bulls
|3
|0
|3
|209
|247
|3
Landstede Hammers-Keravnos
C Grubu
Ventspils (Letonya)-Sigal Priştine (Kosova): 104-84
medi Bayreuth (Almanya)-Apoel Nicosia (Kıbrıs Rum Kesimi): 112-68
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Ventspils
|3
|3
|0
|291
|230
|6
|2.
|medi Bayreuth
|3
|2
|1
|286
|252
|5
|3.
|Sigal Priştine
|3
|1
|2
|266
|275
|4
|4.
|Apoel Nicosia
|3
|0
|3
|211
|297
|3
medi Bayreuth-Ventspils
D Grubu
BC CSU Sibiu (Romanya)-Bahçeşehir Koleji: 81-83
Fribourg Olympic (İsviçre)-CSM CSU Oradea (Romanya): 60-79
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|CSM CSU Oradea
|3
|3
|0
|242
|212
|6
|2.
|Bahçeşehir Koleji
|3
|2
|1
|225
|212
|5
|3.
|Fribourg Olympic
|3
|1
|2
|202
|229
|4
|4.
|BC SBU Sibiu
|3
|0
|3
|241
|257
|3
BC CSU Sibiu-CSM CSU Oradea
E Grubu
Phoenix Brüksel (Belçika)-Pınar Karşıyaka: 66-79
Spirou Basket (Belçika)-Donar (Hollanda): 87-56
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Spirou Basket
|3
|2
|1
|269
|236
|5
|2.
|Pınar Karşıyaka
|3
|2
|1
|232
|204
|5
|3.
|Donar
|3
|1
|2
|188
|227
|4
|4.
|Phoneix Brüksel
|3
|1
|2
|233
|255
|4
Phoenix Brüksel-Donar
F Grubu
Kiev Basket (Ukrayna)-Tsmoki-Minsk (Belarus): 74-99
Levski Lukoil (Bulgaristan)-Dnipro (Ukrayna): 85-78
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Tsmoki-Minsk
|3
|3
|0
|288
|243
|6
|2.
|Kiev Basket
|3
|2
|1
|252
|263
|5
|3.
|Levski-Lukoil
|3
|1
|2
|229
|242
|4
|4.
|Dnipro
|3
|0
|3
|267
|288
|3
Dnipro-Kiev Basket
G Grubu
Sodertalje (İsveç)-Balkan (Bulgaristan): 93-83
Enisey Krasnoyarsk (Rusya)-U-BT Cluj Napoca (Romanya): 97-87
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Enisey
|3
|2
|1
|276
|247
|5
|2.
|U-BT Cluj
|3
|2
|1
|265
|257
|5
|3.
|Sodertalje
|3
|1
|2
|251
|268
|4
|4.
|Balkan
|3
|1
|2
|245
|265
|4
U-BT Cluj-Sodertalje
H Grubu
Egis Kormend (Macaristan)-Kataja (Finlandiya): 81-75
Legia Varşova (Polonya)-Bakken Bears (Danimarka): 83-84
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Egis Kormend
|3
|3
|0
|242
|216
|6
|2.
|Bakken Bears
|3
|2
|1
|254
|240
|5
|3.
|Legia Varşova
|3
|1
|2
|229
|213
|4
|4.
|Kataja
|3
|0
|3
|200
|256
|3
Egs Kormend-Bakken Bears