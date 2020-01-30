FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda çeyrek finali garantileyen takım sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Spor FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda çeyrek finali garantileyen takım sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika Spor

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda çeyrek finali garantileyen takım sayısı 5'e yükseldi

6 saat önce

FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. turunda çeyrek finale yükselmeye hak kazanan takım sayısı 5'e çıktı.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda çeyrek finali garantileyen takım sayısı 5'e yükseldi, System.String[]

FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. turunda çeyrek finale yükselmeye hak kazanan takım sayısı 5'e çıktı.

İkinci turda toplam 16 takımın 4 grupta mücadelesinin sürdürdüğü organizasyonda dün L Grubu'nda yer alan Bahçeşehir Koleji'nin yanı sıra I Grubu'ndan Alman ekibi medi Bayreuth çeyrek final vizesi aldı.

Grupta bir önceki hafta L Grubu'nda Pınar Karşıyaka, K Grubu'nda ise Ukrayna'dan Kiev Basket ve Letonya'dan Ventspils çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti.

Turnuvada 4 ve 5 Şubat günleri oynanacak müsabakaların ardından çeyrek finalist 3 takım daha belirlenecek.

Pınar Karşıyaka'nın liderliğini, Bahçeşehir Koleji'nin de ikinciliğini garantilediği organizasyonda, Türk temsilcilerinin çeyrek finaldeki rakipleri K Grubu'ndan Kiev Basket veya Ventspils olacak.

Son haftada birbirlerine rakip olacak ekiplerden yenilen takım Pınar Karşıyaka, galip ekip ise Bahçeşehir Koleji ile eşleşecek.

Türk takımları yarı finale yükseldiği takdirde birbirlerine rakip olmayacak.

Pınar Karşıyaka, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:30 Kaynak: AA
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