FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda çeyrek finali garantileyen takım sayısı 5'e yükseldi

FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. turunda çeyrek finale yükselmeye hak kazanan takım sayısı 5'e çıktı.

İkinci turda toplam 16 takımın 4 grupta mücadelesinin sürdürdüğü organizasyonda dün L Grubu'nda yer alan Bahçeşehir Koleji'nin yanı sıra I Grubu'ndan Alman ekibi medi Bayreuth çeyrek final vizesi aldı.

Grupta bir önceki hafta L Grubu'nda Pınar Karşıyaka, K Grubu'nda ise Ukrayna'dan Kiev Basket ve Letonya'dan Ventspils çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti.

Turnuvada 4 ve 5 Şubat günleri oynanacak müsabakaların ardından çeyrek finalist 3 takım daha belirlenecek.

Pınar Karşıyaka'nın liderliğini, Bahçeşehir Koleji'nin de ikinciliğini garantilediği organizasyonda, Türk temsilcilerinin çeyrek finaldeki rakipleri K Grubu'ndan Kiev Basket veya Ventspils olacak.

Son haftada birbirlerine rakip olacak ekiplerden yenilen takım Pınar Karşıyaka, galip ekip ise Bahçeşehir Koleji ile eşleşecek.

Türk takımları yarı finale yükseldiği takdirde birbirlerine rakip olmayacak.